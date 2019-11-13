【觀察】軍事會議時隔七年升格　習近平為何再現身京西賓館

動身前往希臘之前，中共最高領導人習近平在北京召開了一場中央軍委基層建設會議，單從會議本身來看，似無太多亮點，但聯繫當前中國時政形勢發現，這場會議不簡單。其規格、寓意遠超媒體對其的關注。

此次在京西賓館召開的中央軍委基層建設會議是習近平親自宣達四中決定中關涉軍隊的內容。習近平與軍方代表握手。（中國央視新聞）

首先，這場會議一連召開了三天，要知道，剛剛閉幕的四中全會用時才4天，這種密集度比2013年的中國全國宣傳思想會議還要大，更不用說一般性的中共會議。此外，會議也是以閉門的形式在北京京西賓館舉行，關注此前四中新聞的人士大概也了解，京西賓館的接待規格之高，其被稱為「最安全的賓館」，前後有44次中共會議在此舉行。由此可見這場會議的規格直追中全會。

其次，這場會議出席陣容龐大。中共中央軍委主席習近平出席發表講話，中共中央軍委副主席許其亮、張又俠，三位中央軍委委員魏鳳和、苗華、張升民，除了在新西蘭參與軍事戰略對話的中共中央軍委委員，軍委聯合參謀部參謀長李作成外，中共第十九屆中央軍事委員會成員全部出席。不僅是中共中央軍委層級，中共軍隊各戰區、各軍兵種首長均在列，甚至中國軍事科學院、國防大學、國防科技大學的代表都有出席。類似軍事會議並不多見，中國國內自媒體「政知見」注意到，公開報道中，這是中共十八大後首次召開這樣的會議。上一次的類似會議是2012年6月，不過，那次會議中央軍委級別的僅有中共中央軍事委員、總政治部主任李繼耐出席講話。

時隔7年，類似軍隊會議再召開，不僅是規格的提升，會議主題也發生了變化。7年前的2012年6月中共十八大之前，中共前領導人胡錦濤與習近平的權力交接前夕，彼時還沒有啟動大規模的軍改，反腐的浪潮沒有如此聲勢浩大的在軍隊席捲開來，因此，當時的會議主要強調了加強基層官兵的政治信仰與在基層加快轉變戰鬥力這樣的內容。但7年後，隨着習近平的上台，軍隊成為其整頓秩序的首個陣地。軍中反腐、中共軍改，過去7年中共軍隊經歷了一個重整的狀態。因此，當前中共軍隊基層建設經歷了軍隊的大破大立之後所面臨的內部形勢也產生了變化，與此同時外部情況也出現了新的局面。因此，這場會議是帶有中共最高領導人指示性質的軍事會議。

因為香港局勢的緊張，當前外界普遍關注的是四中決定中關於香港問題，「一國兩制」的表述，但從習近平親自召開這場軍事會議來傳達四中決定中的軍事部署可以看出，在中共高層的案頭，軍隊意義不同凡響。根據中共官方喉舌新華網的報道，在這場會議中，「習近平首先強調，學習貫徹全會決定是當前全黨的一項重要政治任務。全會決定專門用一個部分就堅持和完善黨對人民軍隊的絕對領導制度、確保人民軍隊忠實履行新時代使命任務進行了部署，其中很多任務的落實要從基層建設抓起。全軍要結合我軍實際，切實把黨的十九屆四中全會精神學習好、領會好、貫徹好。」

習近平所說的決定即是此前召開的十九屆四中全會《決定》，在那份《決定》中，確定了將「堅持和完善黨對人民軍隊的絕對領導制度」作為中國國家治理體系與治理能力現代化的一部分，其中堅持與完善的部分包括「堅持人民軍隊最高領導權和指揮權屬於黨中央」「健全人民軍隊黨的建設制度體系」與「把黨對人民軍隊的絕對領導貫徹到軍隊建設各領域全過程」。

自習近平上台以來，其對於中國治理的思路尤為強調強化黨的全面領導，其中包括黨對人民軍隊的絕對領導。在接掌中共軍事大權，緊接着通過軍中「打虎」等系列手段鞏固了對軍隊的領導權後，重整軍隊是其過去7年來一直在推進的軍事工作，不過在此前召開的中共十九屆四中全會上，黨與軍隊的關係直接被納入中國「第五個現代化」的體系之中。因此，此次會議在本質上與正在中國全國進行的宣講活動無異。

其次，此次會議的召開還與正在進行的中共軍改有關。2012年習上台伊始即推出了中共建政以來最大規模的軍事改革計劃，對軍隊的組織架構，軍種比例，領導指揮體系等進行調整，雖然這些體制變革與力量編成的軍改面上已進入尾聲，不過，中共軍隊經歷如此大規模的改革後內部的化學反應與融入體系需要磨合，外部的新情況也需要重視。在這次軍事會議上，習近平提到：這些年，強軍興軍步伐很快，我軍基層建設在使命任務要求、建設內涵、日常運行狀態、部隊組織形態、官兵成分結構、外部社會環境等方面正面臨許多新情況新變化。要科學把握、積極適應，認真解決突出矛盾和問題，推動基層建設全面進步、全面過硬。

而檢驗此次影響廣泛的軍改成果最有效方式即是看其在軍隊最基層單位的呈現效果。另一個層面，此次軍改也不僅是軍事領域的改革，其是習近平着手構建中國國家治理體系與治理能力現代化的一部分。中共十九大已經為中國國防與軍隊的現代化規劃了時間表：確保到2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升；2035年基本實現國防和軍隊現代化；到2050年把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。對比中共十九屆四中前後提出的中國實現「第五個現代化」時間表，可以發現，中國國防與軍隊的現代化是與中國的「第五個現代化」相適應的。

其三，應該從此次會議主題認識到，強化黨對軍隊的領導是該會議強調的另一層政治涵義。黨對軍隊的領導是1929年的古田會議確立了黨指揮槍，將支部建在連上後的黨軍關係界定，此番十九屆四中全會的《決定》全文在表述堅持與完善「黨對軍隊的領導」制度時，除了首先強調軍委主席負責制這樣的高層軍權交接之外，還再次強調了「支部建在連上」這樣下沉到基層的組織形式。在此次會議上，習近平也強調確保黨對軍隊的絕對領導直達基層、直達官兵不僅是對軍隊官兵的組織規範，還有意識形態的管理。四中全會中《決定》中稱要傳承紅色基因，「堅決抵制『軍隊非黨化、非政治化』和『軍隊國家化』等錯誤政治觀點。」要求主動佔領思想陣地、輿論陣地、文化陣地，對中國官兵進行軍魂教育。

相信在未來的一段時間內，中共當前最重要的任務之一就是將四中會議的「精神」在各個領域，各個省份進行宣達，不過，相比由中共組織的中央宣講團，習近平的在四中之後的兩個動作值得注意。一個是四中一閉幕，習近平即南下上海，除了參加第二屆進博會外，還有的重要的目的即是到上海這個被中共視為新時代改革開放的前沿陣地親自宣講城市治理，社會治理等四中政治要義，而另一個則就是這次的軍委基層建設會議。由此可見，軍隊之於習近平，之於中共的特殊意義。