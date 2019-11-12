年底中國外交發力　三名正國級領導人同期外訪

時值2019年底，中國外交即將進入收官階段，目前中南海三位正國級領導人同期外訪，實為罕見。

據官媒報道，中共政治局常委、國家主席習近平於11月10日至12日在希臘訪問，隨後將於13日至14日赴巴西參加金磚領導人會晤。

中共政治局常委、全國政協主席汪洋則於11月10日至16日對埃及、阿曼進行訪問。11月16日至19日訪問老撾。

國家副主席王岐山則於11月11日至13日出席第二屆巴黎和平論壇。

習近平、汪洋、王岐山三位正國級領導人同期在海外出訪，這對中國外交來說，可以說是一件不同尋常的事。儘管時值2019年底，但北京仍在外交上發力。

在希臘訪問期間，習近平與希臘總統帕夫洛普洛斯（Prokopis Pavlopoulos）會談時說，每次中希之間交流，都能產生「酒逢知己千杯少」的共鳴。這被視為對兩國關係的最高評價，理由則是習近平所言——中希都是文明古國，希臘作為西方文明源頭，對如今中西方交流發揮重要作用。

同樣，作為中南海最高戰略，「一帶一路」在希臘獲得巨大成功，特別是習近平參觀的比雷埃夫斯港項目。希臘領導人則說，願同中國攜手努力，做大做強該項目，使其成為絲路典範。

習近平訪問希臘，聚焦的不僅僅是中希關係，還有中歐關係、一帶一路，以及人類命運共同體。

汪洋此行訪問埃及、阿曼同樣不能小視。當下中東地區局勢複雜，美國、俄羅斯、土耳其、伊朗、沙特圍繞敘利亞較量不斷。而中國則不斷維持與各國的友好關係，進而立足於現實解決自身需要。

王岐山參加的巴黎和平論壇，是由新近成功訪問中國的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron） 倡議發起，今年是第二屆。屆時，王岐山將與法國、德國、俄羅斯等領導人共同出席。對此，有法國前政要說，中國參加意義重大，「法國期待中國為論壇帶來更多全球治理的解決方案」。

對於習近平、汪洋、王岐山三位領導人同期出訪，有觀察人士指，中國當下正面臨百年未有之大變局，外交重要性前所未有，需要領導人「親力親為」，為發展壯大創造良好外部環境；中國高層同樣繼續需要「講好中國故事」；領導人密集出訪也預示中國外交將進入年終收官階段。