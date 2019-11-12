【雙11】陸港矛盾統獨之外的平行時空？ 雙11出口港台名列前茅

11月12日零時，隨大型LED面板的數字走到2400，大陸電商天貓宣佈：2019雙11全球狂歡節商品成交總額（GMV）達到2684億元（人民幣，下同），又較2018年成長了594億。 值得玩味的是，攤開阿里巴巴資料顯示，今年雙11出口排行榜的前五名依序為俄羅斯、香港、台灣、美國、澳洲，如果將這份報表再對比現今的陸港、兩岸關係矛盾氛圍上，有種平行時空的感覺。

2019年雙11再度創下驚人的銷售額，從大陸電商購物節成為全球的購物狂歡節。（VCG）

事實上，香港自今年6月抗爭活動以來，影響範圍已經從政治領域蔓延至經濟領域。像此次「雙11購物節」活動將近，就有香港網民在網路上發起拒買淘寶、天貓等中國大陸網購的活動，號召大家一起讓「雙11」變「傷11」。

同時，香港網民也希望號召台灣網民一起「撐香港」，運用現在兩岸關係的局勢氛圍，共同抵制「惡鄰居」發起的網路購物文化。然而，美國數學家貝爾曾說過：「數字不會說謊，但它有個癖好，就是會在存心想說謊的情形下，說出真話。」

根據阿里巴巴資料指出，在雙11結束前，約莫11點55分左右，出口排行榜的前五名為俄羅斯、香港、台灣、美國、澳洲；與2018年前五名為香港、美國、台灣、澳洲、俄羅斯，除了台灣維持第3名外，香港也只不過從第一名暫時滑落居次。

雙11成交額突破1000億大關的時間年年縮短。（VCG）

透過這份數字我們瞭解真實的情況是，隨著中國大陸崛起，世界經濟體系面臨區域經濟再整合，儘管在政治意識形態上抗拒北京，但過去二十多年來，兩岸經濟關係持續整合，不只是香港台灣，世界各地都難以設想有「獨立」於中國大陸外的經濟願景。

然而，有些人卻常將「中國大陸」當作世界價值體系中的一個異類，尤其已習慣舊有世界格局的人們來說，對此感到擔憂，以及不適，甚至是憤怒，並開始在各種網路和現實世界裡，與「中國大陸」發生激烈衝突，甚至以「命」抵抗。

可是，這依然無法改變中國崛起的事實。當台灣香港兩地的年輕人在「資本專制」下的經濟「不民主」，無法看見未來的就業環境、居住保障等等，為了生活早已被逼得紛紛前往中國大陸。那麼，究竟是誰讓他們離開家鄉，究竟是誰讓他們以「命」抵抗？

雙11購物節在台灣已經成為一個上至百貨公司下至超市都參與的全民購物節。(聯合新聞網)

再進一步來說，中國大陸的話語聲量與日俱增，無論正面負面，對於這世界也產生了重要意義，亦即把原來被資本主義世界體系所隱沒的多樣性，重新揭露出來。世界只不過又回到「自然狀態」，世界不只是西方的、更不只是美國的，當中國大陸走進既有體系和規則時，反制北京的人就必須重新調整、打破固有框架。

當然，鄰近的台灣和香港，更不可能從這個政經格局之中抽離出來。 2019天貓「雙11」出口榜上的「香港第2名」、 「台灣第3名」，表面上看起來是為了「雙11」的大特賣，但客觀上也反映出兩地民間很難抗拒大陸的經濟發展。

所以，就某些港台人來說，即便討厭大陸還是得看清現實。不然無止境的陷入政治對抗和衝突，都會變成虛耗和自傷。畢竟，引領進入泥沼的那群人，永遠能夠置身至外，「出淤泥而不染」。