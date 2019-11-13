【11.12衝突】中聯辦：支持特區政府採取必要措施盡快止暴制亂

香港反修例示威活動持續，周二（12日）警方更於香港中文大學二號橋位置與學生爆發激烈衝突，並持續至翌日凌晨，至少有60人受傷。 中聯辦在當天晚上發聲明，指近日暴力違法分子的破壞活動全面升級，予以最強烈譴責，並堅決支持香港政府採取一切必要措施盡快止暴制亂、恢復秩序，依法緝捕兇犯、嚴懲暴力行徑。

聲明指，連日來香港暴力分子不斷升級破壞活動，在全港多區瘋狂打砸縱火、癱瘓道路交通，不但破壞列車軌道，更向行進中的列車投擲燃燒彈，甚至無差別殘害普通市民，把暴力引入校園，圍攻襲擊內地學生，以及圍攻警察，搶奪佩槍、焚燒警車。

警方於香港中文大學二號橋位置與學生爆發激烈衝突。（魯嘉裕攝）

聲明提到，持續5個多月的大規模違法暴力行徑，「已經將香港推到了極為危險的境地」，造成百多人受傷之餘，亦令多區市民出行受阻，廣大市民生活在恐懼之中，人身安全得不到保障，言論自由等公民權利被嚴重剝奪，香港法治等核心價值受到極大破壞，「希望全社會認清煽暴派為一己政治私利，不惜破壞香港整體利益的醜惡面目，每一個真正熱愛香港的市民都應站出來向暴徒說不、與暴力割席，共同守護香港的安寧和穩定」。

聲明重申，中聯辦堅決支持特區政府、香港警方和司法機關堅守法治原則，果斷采取一切必要手段，強力遏制打擊各種違法暴力行為和恐怖主義行徑，盡快止暴制亂、恢復秩序。

（綜合報道）