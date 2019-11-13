中國社科院報告：深圳經濟競爭力世界第4　香港排13

11月12日下午，中國社科院在寧波發表《全球城市競爭力報告2019-2020：跨入城市的世界300年變局》，對全球1006個城市的經濟競爭力和可持續競爭力作評測和排名。 當中顯示，中國有20個城市入圍「經濟競爭力百強」，深圳位居全球第4、亞洲第2名、中國第1名，本港則位列全球第13名。

報告中的「2019年全球城市經濟競爭力」排名顯示，紐約、倫敦和新加坡依次排名前三，深圳（圖）位居全球第4名，同時也是亞洲第2名。（視覺中國）

報告稱，「全球城市競爭力」是指一個城市在全球的合作、競爭過程中，與其他城市相比較所具有的吸引、爭奪、擁有、控制要素和市場，更多、更快、更有效率、更可持續地創造價值、為其居民提供福利的能力。

報告指出，受中美歐城市競爭力均值下滑影響，全球城市競爭力均值略微下降。這也預示如果主要國家貿易戰持續，不僅削弱各國自身的城市競爭力，也會削弱全球城市競爭力。

+ 5 + 4 + 3

報告中的「2019年全球城市經濟競爭力」排名顯示，紐約、倫敦和新加坡依次排名前三，深圳位居全球第4名，同時也是亞洲第2名、中國第一名。上海、香港、北京和廣州，分別排名第10、第13、第17和第18名。與去年比較，上海上升3名，北京上升2名，香港下降2名，廣州下降4名，上海超越香港。

根據報告，中國合共有20座城市進入經濟競爭力前100名，其他包括蘇州（25名）、南京（42名）、武漢（43名）等。

上海經濟競爭力排名今年超越香港。（視覺中國）

香港被分類為B等級「國際樞紐城市」

至於「2019年全球可持續競爭力」排名，新加坡、東京和紐約依次排名前三，香港位列全球第7、亞洲第3，深圳居全球第19位。

此外，本次報告亦按「城市集聚度」和「聯繫度」，將全球多個城市分為A、B、C等等級。A+「全球城市」等級有3個，包括紐約、倫敦和東京；A等級有2個，包括北京和巴黎；香港則被分為B等級「國際樞紐城市」，同級的包括新加坡、悉尼、都柏林等。