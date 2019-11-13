【觀察】宋楚瑜的2020終局之戰　韓國瑜選情會否雪上加霜？

親民黨黨主席宋楚瑜於當地時間2019年11月13日上午宣布正式參選2020總統大選，並說這是「終局之戰」。而宋楚瑜的副手是有「廣告教母」之稱的前聯廣董事長餘湘。發言人是知名主持人于美人。

台灣總統大選最終的名單即將揭曉，原有8組人馬參加選舉連署，但最終全數連署失敗，在時代力量不打算派出人選的情況下，因此最終總統候選人應只有民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜和親民黨宋楚瑜。

而外界認為宋楚瑜參選勢必會分化藍營的票倉，將使得國民黨候選人韓國瑜的選情「雪上加霜」。

1942年出生的宋楚瑜此次是第5次參選，其分別在2000年以無黨籍身份參選，獲得36.84%的選票，在泛藍票倉分化的情況下，使得國民黨連戰和蕭萬長的組合僅得23.1%，最終由民進黨陳水扁以39.3%的得票比例贏得大選，間接造成台灣政壇第一次政黨輪替。而在2004年則是連戰搭配宋楚瑜代表國民黨出征，最終受「兩顆子彈」事件影響，雖獲得49.89%的選票，但卻以不到3萬票的差距敗給民進黨陳水扁。

宋楚瑜在2012年和2016年都以親民黨主席身份參加總統大選，雖然分別只得到2.76%和12.83%的得票率，但仍然使得親民黨在立委席次上有所斬獲，分別獲得2席跟3席。而外界也認為搶攻政黨票恐怕是宋楚瑜此次出來參選的主要原因。不分區立委的政黨票如果超過5%，政黨則可以有2至3席不分區立委。親民黨宋楚瑜參選，無形間造成小黨（包括時代力量、民眾黨）之間的「近身肉搏戰」，也會對國民黨的選情產生一定程度的衝擊。

親民黨主席宋楚瑜（左）13日舉行記者會，宣布投入 2020總統選舉，並公布副手人選為聯廣傳播集團董事長 、廣告名人余湘（右）。（中央社）

另外則是政黨拿到總得票3.5%以上的政黨票就有補助費，每年每票有50元（新台幣，下同約合13港元），以2016年的選舉為例，親民黨每年可獲得3,974萬，四年共計可獲得將近一億6,000萬元。

而宋楚瑜參選對2020總統大選藍綠對決的影響為何呢？外界有人認為，宋楚瑜出來參選，對泛藍的選票結構來說，最後可能仍然會造成「棄宋保韓」的局面，甚至可能因為韓國瑜的選情落後，而催出更多的「告急牌」，因此或許宋楚瑜參選並非完全對韓國瑜不利。

不過實際的情況可能比國民黨想像中的更為艱難，「韓粉」和支持「宋省長」（宋楚瑜曾擔任台灣省長）的「宋粉」無論在年齡、國族認同或意識型態都有高度的重疊性。

此外，親民黨往往容易成為泛藍群眾「賭爛」國民黨的投票選擇。以2016年為例，親民黨的得票率由2012年的5.86%成長到7.79%，成長幅度約1.93%，多數可能來自想要「教訓」國民黨的泛藍選民，可以說，在認可「兩岸不統、不獨現狀」前提下，親民黨成為「不投國民黨」的獲益者及替代選擇，便也無形中讓民進黨蔡英文「漁翁得利」。

宋楚瑜參選勢必衝擊台灣2020總統大選的選情，不過局勢究竟會如何發展，還得靜待觀察。