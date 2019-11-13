【逃犯條例】外交部駐港公署批西方媒體歪曲炒作　對局勢火上澆油

香港修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮持續。外交部駐香港特派員公署（駐港公署）發表聲明，批評西方媒體歪曲炒作，對香港局勢火上澆油。

駐港公署發言人指出，一些西方媒體對香港局勢大肆選擇性報導和評論，是非不分，黑白顛倒。（資料圖片）

聲明指，一些西方媒體「混淆是非，誤導視聽，歪曲報導香港警察依法執法、止暴制亂，污衊警察過度執法，蓄意包庇、美化暴徒窮凶極惡、令人法指地用易燃液體焚燒無辜市民、企圖搶奪警察佩槍、威脅警察生命安全的罪行」，發言人表示強烈義憤和堅決反對。

駐港公署發言人指出，一些西方媒體對香港局勢大肆選擇性報導和評論，是非不分，黑白顛倒，有的媒體斷章取義，「整版都是香港警察『對示威者開槍』的畫面和文字，卻對多名暴徒從前後左右四個方向反复衝擊圍攻警察、企圖搶奪警察佩槍，進而威脅警察和在場市民的生命安全避而不談、蓄意掩飾。」

發言人稱，有的媒體移花接木，「只將攝像機對準警察執法，而模糊處理黑衣暴徒打砸搶燒、甚至在光天化日之下當街活生生地用易燃液體焚燒意見不同的無辜市民的殘忍暴行，在剪輯時刻意拼湊『武裝警察強勢應對和平示威者』的虛假畫面。」

發言人續指，有的媒體倒因為果，「不去譴責黑衣暴徒不斷升級行動、破壞香港法治秩序的違法犯罪行為，反而援引莫須有的民調稱中央和特區政府應為局勢負責。請問你們作為西方主流媒體自詡的專業操守何在？道德良知何在？公平正義何在？」

發言人要求西方媒體立即停止顛倒黑白、混淆是非，「立即停止對香港局勢火上澆油，否則，必將遭到包括14億中國人民在內全世界正義人們的強烈反對！」