【觀察】要裏子不要面子　吳敦義的豪賭

國民黨中央於當地時間11月13日通過2020年台灣不分區立委推薦名單，國民黨主席吳敦義一如先前「報派」，不意外的被列入「超安全」的第10 名。不過，吳敦義在中常會召開前與「挺吳派」黨員相會、互擁、老淚縱橫，反而成了媒體報道焦點，鏡頭前滿頭白髮的吳敦義，顯得滿腹委屈，大有不計譭譽、為黨犧牲之感慨。

吳敦義被列入「不分區立委安全名單」的傳聞早自11月初就傳遍台灣政壇，從最早被傳的6人「老人名單」開始，到吳敦義接受電台節目專訪時的「間接證實」，及至最後宣布的34人最終名單，不分立場偏藍、偏綠媒體，有志一同的批評吳敦義「私心」、「意在立法唍長」，長年要求「世代交替」的黨內青壯派也頗有微辭，甚至自認「表現不錯」的現任不分區立委也甘冒不諱勇於自薦，最終「老人名單」還是有4人入列，吳敦義雖然從最初傳言的第1位、第8位，一直到最終確認的第10位，幾乎可以確認2020年有着「綠懼人」外號的吳敦義將重返台灣立法院。

國民黨主席吳敦義（中）日前出席台北市中正、萬華區 立委參選人林郁方（右）競選總部成立大會。（中央社）

自2008年起台灣立委選舉實施單一選區兩票制以來，政黨推薦的「不分區立委」名單即被視為「多元、弱勢、理想」的「門面擔當」。若以這個標準來檢視國民黨的不分區立委名單，尤其是所謂的「安全名單」內的推薦人選（前14名到前16名），雖然「理想性」不足，卻有滿滿的「功能性」。

撇開吳敦義「意在立法院長」的爭議不談，排名首位的台灣中央警官大學前教授葉毓蘭、第4位的台軍前陸軍中將副司令吳斯懷及第6位的台灣雲林縣農田水利會長林文瑞，乃至於排在第8位的政治評論員、台灣前立委邱毅，以及出身地方派系的前立委廖婉汝、翁重鈞，甚至排在第16位被歸類為「馬系」的前台灣總統府發言人陳以信等，嚴格來說，不僅無法讓人「眼睛一亮」，還坐實了「老人名單」的批評，甚至過往讓人厭惡、詬病、政治分贓的「恩庇侍從體制」又回來了。

果不其然，在名單公布之後，「馬系」台北市議員羅智強就說要到黨中央發起「夜諫靜坐」活動，「連繫」台北市議員徐弘庭除重話批評吳敦義「自絕於一個世代」，並說要一同加入靜坐行動。

國民黨總統參選人韓國瑜19日在台南造勢，並與黨主席 吳敦義、台灣前總統馬英九同台。（中央社）

聰明如吳敦義，不可能不知道這份「推薦名單」有多令人厭惡、失望，但站在「2020年重返執政、立院多數」的總目標，以及韓國瑜曾說過「票多的人贏，票少的人輸」之「選舉最大的秘密」，從「團結支持者」的角度思考，就可以知道，這份名單有多令人厭惡，吳敦義的「委屈」就有多大。

回到2020年總統及立委選舉選情，親民黨主席宋楚瑜的第5度披掛的影響有多大難以預料，但大體來說在總統大選部分仍未脱「藍綠對決」格局，韓國瑜在請假後逐漸找回選戰節奏，但各項媒體民調顯示，2018年九合一選舉「韓流」中，支持韓國瑜的年輕族群及中產階級已大幅流失，再加上「草包」標籤難除及「失言風波」不斷，雖然「票多的贏」，但韓國瑜在選戰最後階段能開拓多少票，卻不好評估。

「不分區立委名單」被當成「政黨門面」，着眼的就是其「開拓選票」的效果，不過，這個「理論」從來沒有科學數據的有力支撐。不過，反年金改革的退休軍、警人員及反對民進黨治理的地方派系、農會、水利會系統在2018年九合一選舉時就已展現對韓國瑜及國民黨的堅定支持。

對國民黨中央來說，「當務之急」顯然是鞏固「鐵票部隊」的支持，包括「韓粉」及傳統支持者，以此來看，國民黨公布的不分區立委推薦名單就有其脈絡可循，雖然無法保證可以將「泛藍支持者」的選票都催出來，至少在2018年時被證明是有效的「勝利方程式」。

然而，這份「只要裏子，不要面子」的「固本」名單，不得不說是吳敦義的一場豪賭，他賭的是中產階級對兩岸前景及對「綠色威權體制」固化有多憂慮，並寄希望於「討厭民進黨」多於「討厭國民黨」，至於可能引發「對韓國瑜選情沒信心」、「世代不交替」等爭議，吳敦義就只能在與支持者的擁抱中流下老淚，傾訴自己的「為黨犧牲」及不足與外人道矣的「委屈」了。