【人事變動】中聯部角色吃重　宋濤再添兩名新助理

主管中共黨際外交的中共中央委員會對外聯絡部（簡稱中聯部）人事出現變動。日前，中聯部辦公廳主任朱鋭、幹部局局長李明祥，已出任部長助理，成為部領導。

中共中央對外聯絡部（簡稱中聯部）是負責中國共產黨對外工作的職能部門，1951年成立。近日，中聯部官網「部領導」欄目更新顯示朱鋭、李明祥已任部長助理。

中聯部主管中共黨際外交。圖為2018年，金正恩在朝鮮接待來訪的中聯部部長宋濤。（朝中社）

官方簡歷顯示，朱鋭出生於1963年3月，江蘇泰州人，此前任中聯部辦公廳主任。李明祥出生於1969年5月，山東冠縣人，此前擔任中聯部幹部局局長。

中聯部與許多國家的政黨締結了廣泛的合作交流關係，且因為中聯部重在政黨交流，致使其在外交活動中比外交部更加靈活。出任中聯部部長後，宋濤曾多次以中共總書記習近平特使的身份出訪越南、朝鮮、古巴等國。

中聯部再次吸引人們的關注，大概是在2014年，由中聯部首次舉辦的「中國共產黨與世界對話會」開啟。主辦方希望通過這一對話平台，促進中國以及他國學界、思想界與中共領導層、決策層、實踐層等進行交流，以國際視角認識中國執政黨在中國新一輪改革進程中的角色。

習近平曾指出：「黨的對外工作是我們黨的一條重要戰線，也是國家總體外交的重要組成部分。」以此為引領，中共「抓政黨、抓調研、抓人脈、抓形象」，拓展對外工作發展空間，逐步形成政黨外交、公共外交和民間外交有機結合的新格局。

中共十九大閉幕之後，中聯部部長宋濤先後赴越南、老撾、朝鮮通報十九大情況。意味着中聯部開始重新受到中共高層領導人的重視。而宋濤以中央委員出訪的身份，也被認為是中聯部「升級」的一種可能。

對於中聯部目前的重要角色，中共領導人似乎也有所暗示。習近平曾表示：「中國特色大國外交的最大特徵和首要任務，是要堅持黨對外交工作的集中統一領導，堅決維護黨的執政地位和國家政治安全。這也是黨的對外交往工作的第一要義。」