【中美貿易談判】北京不再急報喜　「開天殺價」謀撤關稅有原因

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）11月14日表示，美國快將與中國達成首階段貿易協議，形容與北京的對話極具建設性。

聽過太多次「狼來了」

庫德洛的話有幾多把握呢？相信各界都不會貿然下判斷，「靜觀其變」會是主流答案。

原因很簡單，特朗普喊了那麼多次「狼來了」，狼沒有來到，羊群和村民都亂作一團，被騙多幾次也不會再上當了，故此由一般市民到大財團，必然先遠遠觀察情況，然後再逐步採取行動。

外界反應尚且如此，何況是美國的談判對手呢？兩星期之內，首先是外媒放風，說中美雙方達成共識，中方購買美國農產品，而兩國互撤關稅，繼而中國商務部公開和應，匿名美方官員亦向傳媒確認消息。不料或不意外都好，特朗普早前就一下了否認其事，雖然未把話說死，但就強調自己從未答應任何事情。

美國白宮經濟顧問庫德洛稱，美中兩國快將達成首階段貿易協議。（Reuters）

實則任由白宮如何反反覆覆，北京早就有清晰底線。官媒《環球時報》總編胡錫進最近就透露，中方不接受美方拿加徵關稅作要脅，要求兩國須同步並按比例撤銷關稅，否則就不用簽署首階段協議。驟眼看來，中方是獅子開大口，想得太美，但如果回顧過去一年多交鋒，就會明白北京「開天殺價」背後的想法。

中方籌碼不斷「貶值」

美國主動發起貿易戰，戰略方針是邊打邊談極限施壓。中方每次都提出按本國需要，購買農產品和降低外資入場門檻，換來的卻是「美國不高興」，加徵一輪又一輪新關稅。

尤有甚者，華府由當初只講減少對華貿易逆差，一年多來開啟多條新戰線，談判態勢是全面開打多於化解分歧。

去年美國本來聲稱，華為風波事涉國安問題，與貿易談判分開處理，到了今年5月下令美企「斷供」之後，又改口可一併解決，擺明就是多打一張牌對華施壓。時至6月，一度傳出中方以購買農產品，換取美方取消華為禁令，實則中方「爆買」本來是要換取撤銷上一輪關稅，如今竟然要用來抵銷美方新籌碼。

即使不去計較手上籌碼「大幅貶值」，政治交易最講求時機，北京沒可能僅得空泛「承諾」就了事，相對而言美方也會持此態度。過去一陣和風消散，外界從各種消息中搜索蛛絲馬跡，可以說兩國應該只就大原則達成共識：中方出錢買入鉅額美貨，美國則答應撤回關稅。

魔鬼藏在細節中

魔鬼藏在細節中，這講法老套但真實。

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美方會列出一堆執行問題：「何時下訂、付款和交收？哪個官方或私人機構負責買賣？難道不需要一個時間表嗎？」中方當然也會禮尚往來：「美方加稅程度大於中方，難道不應先相應撤回更多關稅？還有華為禁令的寬限期應該不設時限。難道交易條件不應對等公平嗎？」

首階段協議前景不明，北京也未重蹈今年初覆轍，在正式簽署之前就跟著華府調子走，說是最後一哩路終點在望，結果雙方談判破裂，翻臉不認人，要勞煩官媒和官方機關急轉論調，拋出全新一套前因後果，弄得處境尷尬。如今北京的輿論策略截然不同，既然底線清晰，不急於達成協議，那就毋須急於報喜了。