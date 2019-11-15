【逃犯條例】習近平對港最新表態　北京的「急與不急」

11月14日，正在巴西出席金磚國家領導人會晤的國家主席習近平，正面就香港局勢進行表態，強調「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。根據官方通稿，習近平在出席會晤時，就當前香港局勢表明中國政府嚴正立場。這是習近平近來第二次公開就香港局勢表態。 相較於11月4日在上海會見香港特首林鄭月娥時的表態，習近平在強調香港「止暴制亂，恢復秩序」時，用詞發生了變化，從「最重要的任務」，變成了「最緊迫的任務」。一詞之差，一方面凸顯了香港局勢變化，另一方面也傳遞出北京高層的「急切」。但在具體處理香港問題上，北京方面又表現出了必要的冷靜和克制。既著急，又不能著急，可能是北京應對香港問題的復雜心態寫照。

11月14日，正在巴西出席金磚國家領導人會晤的國家主席習近平，正面就香港局勢進行表態，強調「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。（新華社）

一詞之差反應北京復雜心態

在最新的講話中，習近平指，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰一國兩制原則底線。「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。」習近平強調，中國政府將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

他指出中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

11月4日，習近平在上海出席進口博覽會期間接見林鄭月娥，在聽取林鄭月娥關於香港局勢匯報後，習近平表示，香港反修例風波已持續5個月，林鄭團隊恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作。中央對她是高度信任的，對林鄭月娥和管治團隊的工作是充分肯定的。當時習近平的說法是：「止暴制亂、恢復秩序是香港最重要的任務。」「最緊迫」與「最重要」兩字之差，可以看出隨著香港局勢升級，暴力蔓延至香港校園內，以及出現傷亡情況下，北京方面對於平息香港街頭暴力，恢復香港社會秩序的急切心理和強烈意願。

行政長官林鄭月娥11月4日在上海出席第二屆中國國際進口博覽會後，獲國家主席習近平接見，習充分肯定林鄭及其管治團隊的工作，中央對她高度信任。（資料圖片）

北京方面之所以著急，是因為香港的這場政治風波已經持續了5個多月，而且街頭暴力愈演愈烈，嚴重影響了香港社會的正常運轉，香港民眾的生活深受影響，甚至生命安全也受到威脅。在此期間，香港經濟陷入衰退，經濟數據大幅下滑。 連日來全港多區發生打砸縱火、癱瘓道路交通，破壞列車軌道事件，有示威者向行進中的列車投擲燃燒彈，攻擊不同意見市民，圍攻內地學生，圍攻警察，焚燒警車等等。

11日下午在馬鞍山地區，激進示威者因不滿一名普通市民反對他們的破壞活動，竟向其澆淋易燃液體並點火焚燒，導致該市民瞬間成為「火人」；

13日，食物環境衛生署外判員工被示威者投擲硬物擊中頭部，14日晚間被證實死亡。

如果局勢得不到控制，未來可能會有更多人傷亡。 對於如此局面，北京當然希望香港能夠盡快恢復秩序，這就是習近平先後兩次就香港表態用詞差異的原因。

中大12日晚發生激烈警民衝突，示威者於二號橋向警方掟汽油彈及磚頭等，警方發射多枚催淚彈。（資料圖片）

面對此局勢，香港中聯辦11月12日發表聲明稱，香港正滑向「恐怖主義」深淵。香港中聯辦負責人稱，對近日暴力違法分子的破壞活動全面升級予以最強烈譴責，堅決支持香港特別行政區政府采取一切必要措施盡快止暴制亂、恢復秩序，依法緝捕凶犯、嚴懲暴力行徑。並重申，香港中聯辦堅決支持特區政府、香港警方和司法機關堅守法治原則，果斷採取一切必要手段，強力遏制打擊各種違法暴力行為和恐怖主義行徑，盡快止暴制亂、恢復秩序。

但在急切之外，在具體處理香港問題，北京方面又表現出了必要的冷靜和克制。既著急，又不能著急，繼續保持必要的冷靜與克制。這可能是北京應對香港問題復雜心態的寫照。

冷靜與克制背後的考量

隨著香港的街頭政治運動暴力程度不斷升級，中國輿論場上也群情激奮，不乏喊打喊殺之聲。從北京當前的應對來看，雖然急切地希望香港能夠實現「止暴制亂，恢復秩序」，但依然能夠繼續保持冷靜和克制，「不動如山」，彰顯了北京在處理香港問題上的戰略定力。 多維新聞在此前文章《香港局勢驟然升級 北京緣何選擇「靜觀其變」》曾指出，雖然香港這場政治運動日趨暴力，但這不就是街頭政治運動的本來面目嗎？諸如西班牙加泰羅尼亞、智利首都聖地亞哥的街頭政治運動皆是如此。香港局勢雖然混亂不堪，也有必要盡快「止暴制亂，恢復秩序」，但還沒有上升到危害國家統一安全的動亂程度。這也是北京能夠繼續保持冷靜和克制的必要前提，也是北京目前來看最好的選擇。

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可以看到，北京對香港這場政治運動的態度也並非一成不變。最初，北京對於可能失控的香港局勢，保持了高度的警惕和敏感，甚至意圖通過展示軍事力量進行威懾，以期平息事態。與香港一河之隔的深圳進行的防暴演練，指向性已經非常明確。實事求是地講，上述行動在香港並沒有產生太大效果。但隨著局勢的不斷變化，對於在一國兩制下高度自治的香港發生的政治運動，中央層面保持了足夠的冷靜和克制。即便在今天暴力程度驟然升級的情況下，中央方面只是延續表明對港府和特首的信任和支持，對激進示威者的暴力行為的譴責，並沒有選擇直接干預。習近平的最新講話同樣突出了這一點。

香港回歸多年來，在一國兩制的框架內，北京一直尊重香港社會的各式制度和民間政治生態。對於香港今天的混亂局面，相信北京已經做好了香港事態走向最壞的準備。但繼續保持冷靜克制，無疑是對香港社會的一次一國兩制的現實宣講。相對來說，暴力示威者畢竟只是700萬港人中的少數。現實來看，香港也沒有「港獨」的條件和土壤。香港社會對街頭暴力行為也開始不再容忍，有市民自發上街清理暴徒破壞的道路，也有市民力挺香港警隊為維護香港社會秩序所作的努力。

立法會議員葛珮帆夥麥美娟清理路障、磚頭。（葛珮帆facebook）

剛剛結束的中共十九屆四中全會，就「一國兩制」制度的落實進行了頂層設計。繼續保持冷靜和克制，可以爭取到更多的香港人的認同，因為，暴力示威讓他們認清街頭政治運動無益於香港。長遠來看，對於推進中央全面管制權的落地，推動香港社會改革，未來推行國民教育，可能都會有助益。

另一方面，雖然漸趨暴力的香港的街頭政治運動，給香港社會造成了巨大的現實傷害，但以歷史的眼光來看，放到漫漫的歷史長河，對於偌大的中國以及世界來說，可能更猶如「茶杯裡的風波」。多維新聞之前就曾說過，在中國的廣袤領土疆域中，香港其實只是個遠離國家權力核心的邊陲「彈丸之地」。中國宏大的歷史敘事當中，邊陲之亂從沒能真正左右過這個國家的大方向。香港的政治運動，對更為繁復的內地社會形態乃至國家整體政治走向，能發揮的影響其實十分有限。這是北京的底氣所在。

辯證地來看，香港這場街頭政治運動，不僅不會動搖和影響中國的國家崛起大勢和民族復興的潮流，甚至還產生了教育國民，激發中國社會愛國熱情的效果。可以說，香港這場政治運動，也是中國社會，甚至包括香港社會，重新審視西方政治制度，重新認識「一國兩制」的良機。對於西方社會所宣揚的普世價值、自由主義，中國社會有相當部分人無保留地認同，但在香港政治亂局之後，尤其出現無法有效遏制的暴力之後，他們曾經引以為傲的，以香港典型的西方一套政治治理和價值體系，對於很多人來說，似乎已經沒有了說服力。這可能也是為什麼北京面對香港混亂的局面，雖然急切希望盡快平息事態、恢復秩序，但還是能夠保持戰略定力，不動如山的深層次因素。

另外，香港政府、香港警隊等香港管制力量，明顯還有更大的「止暴制亂」空間和管制手段，比如實施緊急法、實施集會和宵禁管制，對極端示威者嚴厲打擊等。香港的管制力量和手段還沒有到「山窮水盡」的地步。