習近平：國際上的事應大家商量着辦　不能由一國或少數幾國說了算

當地時間11月14日，金磚國家領導人第十一次會晤在巴西首都巴西利亞舉行。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）主持會晤。中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、印度總理莫迪、南非總統拉馬福薩（Matamela Ramaphosa）出席。據報道，五國領導人圍繞「經濟增長打造創新未來」主題，就金磚國家合作及共同關心的重大國際問題深入交換意見，達成廣泛共識。

期間，習近平發表題為《攜手努力共譜合作新篇章》的講話，首次提及了金磚國家「新工業革命夥伴關係」。

習近平發表題為《攜手努力共譜合作新篇章》的重要講話。（新華社）

他表示，「這次會晤是在世界經濟發展和國際格局演變的關鍵時刻舉行，金磚國家要展現應有責任擔當，倡導並踐行多邊主義，營造和平穩定的安全環境；把握改革創新的時代機遇，深入推進金磚國家新工業革命夥伴關係；促進互學互鑑，不斷拓展人文交流廣度和深度。中國將堅持擴大對外開放，推進高質量共建『一帶一路』，努力推動構建亞太命運共同體和人類命運共同體。」

習近平強調，「金磚國家的發展壯大，帶動了國際格局調整的速度、廣度、深度，正在從根本上改變世界政治經濟版圖。沒有哪個國家天生獨領風騷，也沒有哪種模式註定高人一等。全球化時代，不應該是一部分人反對另一部分人，而應該是所有人造福所有人。要弘揚多邊主義，其核心要義是，國際上的事應該由大家商量着辦，不能由一國或少數幾個國家說了算。」

針對世界貿易組織，習近平表示，中國支持對世界貿易組織進行必要改革，堅持世界貿易組織核心價值觀和基本原則，包括髮展中國家應享有的「特殊與差別待遇」。

金磚五國領導人共同發聲反對單邊保護主義。（AP）

博爾索納羅稱，政府已經變得更加務實，在國際貿易方面採取務實政策。他在閉幕會上稱，金磚國家在峰會之後已經更加強大，朝着達成海關合作協議的方向前進。

普京呼籲金磚國家新開發銀行（NDB）發行更多盧布貸款。此舉是金磚國家降低對美元依賴、在相互貿易中使用更多本幣的舉措之一。

一位俄羅斯官員稱，五個國家都支持建立一個使用本幣的共同支付體系的想法。

五國元首在聯合聲明中對金磚國家新開發銀行（NDB）自2014年設立以來取得的進展表示讚賞，NDB將會員國範圍擴大到其他國家，以增加可用於基建與可持續發展投資的資金。不過聯合聲明中並未詳細說明哪些國家有意加入。