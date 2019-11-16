【逃犯條例】環時：激進示威者搞「新型恐怖主義」　劫持香港明天

內地官媒《環球時報》周六（16日）發表社評，指激進示威者佔領香港中文大學、香港理工大學，將其變成「組織和實施犯罪的基地」，甚至設置「入境管理」、修建「城牆」等，更稱，激進示威者從打扮至如今的「武裝割據」，「樣子都愈來愈像『伊斯蘭國』的狂熱戰士了」。社評認為，「這些激進示威者正在搞一種新型恐怖主義，他們劫持的是香港這座城市的明天，是無數香港人的未來。」

社評指，激進示威者與「伊斯蘭國」（ISIS）的分別，「就差抓幾個人質並且威脅如果政府不答應要求他們就撕票了」，但其實「港中大等高校的聲望就是他們的人質，整個香港這座城市也成了他們的人質」，「他們在把自己變成特殊的人肉炸彈，他們公開喊『攬炒』（玉石俱焚），對這座現代城市實施『自殺式攻擊』」

社評指，激進示威者從打扮至如今的「武裝割據」，「樣子都愈來愈像『伊斯蘭國』的狂熱戰士了」。（資料圖片）

社評認為，這種「新型恐怖主義」是發達的文明社會從未見過，「它的性質也是逐漸形成、顯露出來的，會有很多人一時難以識別它」，是故「香港至今仍有一些人認為激進示威者雖用暴力沖擊法治，但他們為香港『爭取民主』的初衷是好的，因此對他們抱以同情」。

社評指，之所以稱之為「新型恐怖主義」，「大家知道，恐怖主義都以實現極端政治要求為目的，很多時候是要求釋放被捕的同夥」，而傳統恐怖主義分子威脅的是殺人，「香港這些暴徒威脅的是毀掉城市，他們的其他表現都愈來化高度接近」，並稱他們的蒙面程度是近幾十年任何民主示威者所沒有過的，「完全達到了恐怖分子的級別」。

社評又稱，西式體制下的示威者需要依法示威，「即使他們搞出破壞活動，也大多是臨時、衝動性的」，但香港的激進示威者，「已經明顯形成了『戰略』和高度組織、協調性，他們在對法治進行無底線的對抗」，「他們就是要一次『革命』，但由於香港的法治有國家托底，他們清楚無法搞對政權的『推翻』行動，於是就採取了上述新型恐怖主義的方式，威脅摧毀香港這座繁榮都會的現代性，用『殺死香港』來要挾特區政府和國家」。

社評稱，激進示威者以「新型恐怖主義」威脅摧毀香港，以「殺死香港」來挾特區政府和國家。（資料圖片）

社評在最後指「香港已被新型恐怖主義籠罩，這就是事實」，並呼籲全體香港人需要看清事態正在發生的性質變化，「對任何恐怖主義，最不能做的就是妥協，也不能因為恐怖主義的發生有一些深層原因就對它給予同情」。

（環球時報）