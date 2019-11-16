【逃犯條例】教聯理事鄧飛：必須增加暴力違法成本和參與風險

雖然北京一再強調要止暴制亂，習近平最新表態也傳遞了同樣的訊號，但香港暴力活動依然未見緩和的跡象。究竟該如何理解習近平對港最新表態？接下來特區政府又該如何作為？ 香港01採訪了中國全國港澳研究會理事、香港教育工作者聯會理事鄧飛。在鄧飛看來，習近平首提司法機構意思很明確，接下來必須要增加暴力犯罪分子的違法成本和參與風險，否則暴力衝擊不但不會停止，反而會以更激烈的方式捲土重來。 以下為訪談實錄。

香港01：習近平在巴西利亞出席金磚國家領導人第十一次會晤時，就香港問題再度發聲，連用了「三個嚴重」和「六個堅定」。相較于之前與林鄭見面時的表態，語氣和措辭明顯強硬。您怎麼解讀習的最新表態？

鄧飛：習近平最新表態，至少可以從三個維度展開。其一，首次提到了司法機構，再次強調了止暴制亂是包括司法機關在內整個管治體制的共同責任，要相互合作。其二，再次重申對「一國兩制」的堅定支持，等於向香港和全世界重申了對這個重大制度的莊嚴承諾，以及對這個制度在解決當下危機的效用上的政治自信。其三，等於對以特首為首的政府進一步發掘使用香港特區法制和執法的潛在優勢和資源方面，給予了最充分的政治信任和權威支持。

中國全國港澳研究會理事、香港教育工作者聯會理事鄧飛。（網絡圖片）

香港01：雖然習近平語氣很強硬，但這個表態似乎在香港各界並未引起足夠重視。

鄧飛：表態歸表態，但香港現在需要的具體行動。

香港01：具體該怎樣行動，現在是北京出手的時候了嗎？

鄧飛：不需要出動駐港部隊，這只會弄巧成拙。即使出動軍隊，一樣面臨同樣問題：to shoot or to arrest，不會單憑一件迷彩軍服就嚇窒暴徒。如果開槍，穿校服的呢？西灣河一槍，有阻嚇作用？如果拘捕，全部退入大學校園呢？「解放軍強攻香港的大學校園」，這個標題比天安門更震撼。拘捕之後呢？交給香港警方和律政？同現在的效果一樣低效率。運回大陸審？變成真正「送中」，和理非的母親團隊即刻出動：「俾返個仔女我！」行動啟動！解放軍是否連母親都抓返大陸？一團糟。

11日，示威者在西灣河縱火，阻斷交通。（新華社）

倡成立特別法庭即刻審訊判刑

香港01：從習近平表態也能看出，止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。問題是，究竟怎樣才能真的止暴制亂。

鄧飛：我個人認為，首先應該馬上根據緊急情況規例條例和英國處理2011年騷亂的先例，成立二十四小時特別法庭，對於拘捕的暴徒即刻檢控，即刻審訊和判刑，同時必須要求特別法庭嚴格依照公安條例的規定，不折不扣地判處最高刑罰，例如非法集結罪入獄六年，暴動罪十年。通過迅速審判入獄，大幅度增加暴徒違法的成本和參與風險，才能有效阻止更多的人加入到暴徒隊伍裡面去。之所以暴徒人數越抓越多，不見減少，歸根究底是因為沒有任何法律代價。

其次，必須對被佔的大學和公共場所實施封閉網路或者網路干擾，同時停水停電。暴徒的行為模式從之前的流寇式出動，變成今天盤據固定於某個處所，雖然看上去很讓人震撼和揪心，但卻變成一個固定可針對性採取執法行動的目標地，反而有利了警方的定點執法。但有一個重要前提是，不能讓暴徒始終保留對外通訊能力和文宣，使其無法把自己的違法行為通過通訊和文宣而洗白和浪漫化。

11月2日，中環街頭。（新華社）

第三，只要固定的被占校園和橋樑被收復，以及暴徒迅速被判入獄，就不必擔心仍在大街上流竄的暴徒了。不必追求一網打盡，反而要抓大頭、阻嚇小的。

第四，與警方網路監控辦公室和通訊及資訊監管局直接聯繫，以反恐和反國際駭客衝擊本港的技術級別，來應對telegram、連登之類的社交媒體工具，必要時實施直接封閉或者網路干擾，同時拘捕版主。技術手段應該問題不大，問題是必須有足夠的法律依據，那麼緊急情況規例條例就再派用場。

最後，重組政府新聞處，不合作的新聞主任應予即時停職，公務員事務條例和管理規章肯定做得到的，不要被忽悠。二十四小時無間斷發放政府同一新聞資訊。

上述幾點，必須做一個統一的行動方案，爭取在極短時間內做到攻入拘捕，檢控審判，資訊發放，封網。而不是攤開一個月慢慢做，弄得像添油式的緩慢，等於讓對方有喘息之機變陣。

01：這些行動方案，歸根到底還是需要特區政府來做。

鄧飛：對，但北京要用一切手段強迫特區政府有所作為。佔據中文大學的黑衣人今天全部撤出，但這不代表什麼，他們沒有任何法律代價，沒有任何敬畏顧忌之心，如果不施以強力，捲土重來是必然的。