【觀察】從「最重要」到「最緊迫」　習近平對香港在說甚麼？

前後不過10天時間，國家主席習近平先後兩次就香港局勢表態。這已經相當不同尋常。須知，香港修例風波從6月初開始延燒數月，北京姿態一直較為克制，甚至被認為「超脫」，包括示威者在內，香港社會上下恐怕都一直採取邊走邊看策略，密切關注北京「出手」的迹象。而今天香港街頭到校園都變身「戰場」，局勢已然徹底失控，北京已經到了不得不亮明底線的時刻。

外界多注意到，習近平11月14日在巴西利亞出席金磚國家領導人峰會期間，以及11月4日晚在上海進博會會晤香港特首林鄭月娥期間，兩次就香港局勢發表的講話。從表面看，兩次講話都明確重申了「止暴制亂、恢復秩序」這八個大字，表明北京的最大關切或者說「底線」就是一條——香港不能亂。在北京看來，穩定是基礎，否則一切無從談起。

這一關切自然是北京一貫主張的，習近平的兩次講話在這一點上也是一致。但是在這相似的外衣下，卻是北京截然不同的姿態。

官媒《人民日報》將習近平的講話製成圖片，在微博上廣泛傳播。（微博）

其一，發話者身份與場合的不同，這可以從前後兩次表態的措辭看出來。事實上，11月14日《新華社》受權發布的新聞通稿暗藏玄機。這甚至可以看作是中央政府對香港局勢發表的官方聲明。全文具有相當的嚴肅性和「剛性」約束，雖是以習近平名義發表，但是通稿明確聲明這是「就香港局勢表明中國政府嚴正立場」。而且，一個完完全全的內政問題，在如此重要的國際場合去談，本身就說明了習近平對問題重要性的認識。

相較之下，11月4日習近平當面告誡林鄭月娥，則帶有相當的個人色彩。當時《新華社》通稿披露了習近平的三段講話，既有安撫也有勉勵，卻唯獨沒有「警告」，甚至「連反對外部勢力干預」都沒有出現在當時的通稿中，這不是偶然的。

尤為值得注意的是，當談到當前的工作要求時，習近平「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」的說辭，而本月初習近平在上海接見林鄭時的用詞是「止暴制亂、恢復秩序是香港最重要的任務」。從「最重要的任務」到「最緊迫的任務」，顯見隨着最近局勢升級，中央政府的關切也在隨之提升。

其二，習近平對事件的定性。習近平在講話中指，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，代表中央政府對事件進行了完整定性。

習近平稱持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。（資料圖片）

其三，習近平還強調，「中央將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子」。這三個「堅定」，事實上等於對香港所有管治力量提出了明確要求。這裏尤其需要指出的是「司法機構」。過去一段時間，圍繞司法機構在止暴制亂中扮演的角色，社會上存在很多討論，甚至是中央級媒體喉舌及部分本地人士對此也多有抱怨，認為司法機構作為不力，無法和其它管治力量形成合力。這一次，習近平對此等於提出了明確要求。

其四，習近平罕見地將矛頭對準了外部勢力，這是在其11月4日對話林鄭時所沒有的內容，然而外部勢力卻是形成和平息香港當下亂局的關鍵因素，也是北京迄今一直在憂慮的隱患。而在所有外部勢力中，毫無疑問，美國是最重要的、也介入最深的外部勢力，就在習近平發表對港講話的同時，《香港民主與人權法案》還在美國參議院過關。習近平選擇在美國的後院拉美就此做出表述，反對外部干涉的用意和決心不言自明。

與這次聲明所瞄準的全都是迅速平息香港當下的各方力量不同，對比之下即可發現，習近平11月4日晚和林鄭的講話則是立足長遠，近期平息亂局，遠則呼籲全港上下尤其是香港採取有效措施化解長期積累的結構性矛盾。其立場不同，措辭的緊迫性當然是不一樣的。

鑑於香港事態緊急，已經從街頭襲擾到癱瘓公共秩序、暴力奪取高校「陣地」乃至釀成人人自危局面，這實際上已經將港府和北京逼到了一個「死角」。10天之內，這一背景的變化，成為「止暴制亂，恢復秩序」先是被習近平定性為「最重要的任務」，爾後演變為這次「最緊迫的任務」的原因。而且更重要的是，這已經不是北京定調差異的問題，而是北京的最高指示已經足夠具體，足以讓人們聽明白，更具可操作性的實際行動將迅速鋪開街，頭暴力已經進入倒計時。