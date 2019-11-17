【中美貿易戰】官媒：蓬佩奧謊言挑釁和抹黑中國　蒙蔽不了世人

美國國務卿蓬佩奧近期多番出言批評中國。11月15日的一場大學演講中，他就揚言美國正「面臨來自中國共產黨的挑戰」，又批評中國「盜竊知識產權」、「強制技術轉讓」等。 針對蓬佩奧的言論，《人民日報》等中方官媒刊文批評他以謊言挑釁和抹黑中國，這種「喋喋不休的鼓譟」，卻蒙蔽不了世人。

《人民日報》等中方官媒刊文批評蓬佩奧以謊言挑釁和抹黑中國，這種「喋喋不休的鼓譟」，卻蒙蔽不了世人。

《人民日報》文章〈喋喋不休的鼓譟蒙蔽不了世人〉批評，蓬佩奧一而再、再而三地用散佈謊言的演講，面向世界暴露其不堪的形象，「偏見中夾雜著惡毒，傲慢中夾雜著狂躁。」

文章稱，蓬佩奧之流呈現出冷戰零和博弈思維，其破壞力在國際關係領域是相當危險的，因為任何鼓吹對抗、挑起爭端的意圖，都是世界和平發展事業的絆腳石。但「謊言就是謊言，重複千遍亦枉然」，形形色色的「中國威脅論」早已在事實面前不攻自破，現在他們轉而惡毒攻擊中國共產黨和中國政府，不過是一招不行再換另一招的把戲，依舊注定是徒勞的妄動。

文章強調，舉世公認，中國絕不以犧牲別國利益為代價發展自己，中國的發展不對任何國家構成威脅。蓬佩奧挑撥中國和全球夥伴之間友好合作關係的任何造勢，都只能是四處碰壁。奉勸蓬佩奧應當摒棄意識形態偏見和陳舊過時的冷戰思維，不要在損害雙方互信、毒化兩國關係的歧途上越走越遠。

《環球時報》文章指，中共治理中國所取得的巨大成就舉世公認，尤其受到廣大發展中國家的高度欽佩和羨慕。（VCG）

《環球時報》亦發表題為〈為惡毒抹黑中國蓬佩奧累不堪言〉的文章，稱蓬佩奧的講話都是「反覆兜售過的」，可謂了無新意，其對中國的很多激烈指責都在世界上受到了冷落。「比如他對中共的惡毒攻擊，即使其他西方國家的高官也幾乎沒有附和的。」

文章強調，中共治理中國所取得的巨大成就舉世公認，尤其受到廣大發展中國家的高度欽佩和羨慕。蓬佩奧所說的「中共挑戰」是一些美國政治精英很另類、孤立的感受。需要反省的是他們自己。

文章又指，蓬佩奧的表現嚴重拉低美國當前執政集團的道德水準，他在對美國社會進行根本性誤導。「無視中國人民在中共領導下奮發圖強收穫全面進步的必然性，用一個彌天大謊來塑造美國的意識形態。蓬佩奧這樣的人在驅使美國社會誤判中國，誤判21世紀的世界。」