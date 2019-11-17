【非洲豬瘟】中國學者揭病毒全顆粒三維結構　為開發疫苗創造條件

據內媒報道，從中國農業科學院獲悉，內地非洲豬瘟病毒科研攻關取得重要進展，科學家團隊成功分離國內生豬生產中發現的非洲豬瘟病毒流行株，採用冷凍電鏡單顆粒三維重構的方法首次解析了非洲豬瘟病毒全顆粒的三維結構，為防治非洲豬瘟的新型疫苗開發創造條件。

研究成果為防治非洲豬瘟的新型疫苗開發創造條件。（資料圖片）

非洲豬瘟是由非洲豬瘟病毒引起的家豬、野豬的一種急性、熱性、高度接觸性動物傳染病，所有品種和年齡的豬均可感染，發病率和死亡率可達100%。世界動物衛生組織將其列為法定報告動物疫病，內地也將其列為一類動物疫病。2018年8月3日農業農村部新聞辦公室通報內地首例非洲豬瘟疫情，很快病毒傳播到內大地部分地區，已經造成超過千億元人民幣的經濟損失。

中國科學院生物物理研究所饒子和、王祥喜團隊和中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所步志高團隊聯合上海科技大學、清華大學、中國科學院微生物所、中國科學院武漢病毒所、南開大學等單位，於2018年12月開始對非洲豬瘟病毒顆粒和相關抗原分子開展從基礎科研到臨床檢測以及高效疫苗多方面的聯合攻關研究。

研究揭非洲豬瘟病毒5層結構特徵

2019年10月，饒子和、王祥喜團隊和步志高團隊合作在國際學術期刊《科學》上發表了學術論文。據介紹，該研究闡明了非洲豬瘟病毒獨有的5層（外膜、衣殼、雙層內膜、核心殼層和基因組）結構特徵，包含3萬餘種蛋白亞基，組裝成直徑約為280納米的球形顆粒，是目前解析近原子分辨率結構的最大病毒顆粒。

同時，該研究新鑑定出非洲豬瘟病毒多種結構蛋白，闡述了結構蛋白複雜的排列方式和相互作用模式，提出了非洲豬瘟病毒可能的組裝機制，為開發效果佳、安全性高的新型非洲豬瘟疫苗奠定基礎。

（《人民日報》）