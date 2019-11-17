任正非：美國政府向華為「開槍」　公司調回很多專家「補洞」

華為內部論壇「心聲社區」11月15日（上周五）公開了任正非於6日接受德國媒體採訪的紀要全文。 任正非形容，美國政府以實體清單等方式向華為「開槍」，華為雖中槍但依然在飛行。當前華為把很多做未來五至十年發展研究的科學家、專家調回來「補洞」。現在大多數洞已經補好了，飛機能繼續飛行；還有一些比較重要的洞需要兩、三年才能完全克服。 任正非又稱，華為匯集了幾千科學家、專家和工程師，兩、三年以後，「破飛機」可能就會變成嶄新的飛機了。

任正非在訪問中指，德國非常需要華為，因為人工智能對德國工業極其重要，德國精密製造業需要低時延、大帶寬的傳送系統來支撐。（資料圖片）

有媒體問到，德國部分官員心存疑慮，認為是不能信任華為，華為怎麼消除疑慮？任正非回答稱，他保證不會把信息交給中國政府，華為要與德國政府簽無後門協定，這是承諾。任正非還指，華為生產線上使用的是西門子、博世和達索的軟件，生產設備大多是德國、日本的。

任正非稱，歐洲在研究華為的新產品，華為也給歐洲提供服務。華為目前在無人駕駛、汽車智能化這方面的人工智能上是世界上最強的。華為正在很多方面加大與歐洲企業合作。

有媒體問到，若德國政府的最後決策不符合華為的利益，華為是否考慮從德國撤出投資？任正非表示，投資不會撤出，投資與銷售無關。他強調德國不選華為不影響華為在德國前進的步伐。

任正非又指，華為最近在東莞松山湖建100萬平方米新的工業區廠房，大規模購買日本和德國的工業設備，裝備滿足明年的生產規模。不過，根據他的技術性判斷，德國非常需要華為，因為人工智能對德國工業極其重要，德國精密製造業需要低時延、大帶寬的傳送系統來支撐。