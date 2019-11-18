《紐時》披露新疆機密文件　《環球時報》：不缺信息缺良知

針對《紐約時報》「披露」新疆機密文件，曝光新疆職業技能教育培訓中心內情的相關事件，中國官媒《環球時報》予以駁斥稱，西媒在報道新疆問題時，從不缺少信息，缺少的是「良知」。 11月17日，《紐約時報》刊文曝光了一份新疆機密文件，長達403頁。 《紐約時報》稱，「該份機密文件是數十年來從中國執政的共產黨內部泄露出來的最大一批政府文件，為人們了解在新疆的持續鎮壓提供了前所未有的內部材料。在過去三年里，當局已將多達100萬名維吾爾族、哈薩克族和其他少數民族的人關進了拘禁營和監獄。」

中國官方指，新疆職業技能教育培訓中心的設立對促穩定成效顯著。（Reuters）

就上述機密文件再次提及的「教育營」問題，《環球時報》在17日刊發社評稱：西方的價值體系與新疆的現實出現一些隔閡，這可以理解。但最糟糕的是上面所說的，一些西方精英對新疆局勢懷有不同程度的惡意。請他們拍着良心說，他們真的在意過那裡的無辜生命被暴恐分子殺戮嗎？他們是不是對新疆社會被暴恐事件反覆衝擊、尤其是那些事件拖累了中國感到很興奮？還請他們捫心自問：他們是不是更希望看到新疆繼續亂下去，而不是願意看到那裡重歸和平與繁榮？

文章稱，新疆越變越好的事實比所有說教都更加強大。歷史將對今天的新疆治理做出評價，而這一評價的標準決不會是西方輿論的好惡，而只會是新疆各族人民從中收穫了什麼，他們的人生是不是因此變得更加精彩、幸福。

事實上，針對新疆職業技能教育培訓中心問題，國際社會指責聲不斷。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以及美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）均多次發聲批評中國，指責中國政府至少將100多萬穆斯林少數民族人士被拘禁在「教培中心」，還曾批評中國新疆民族政策，並稱是「真正的世紀污點」等。

為向外界展示一個真實的新疆，中國官方不斷列出相關數據以及發佈白皮書等回擊國際批判輿論。

2019年9月24日，參加聯合國大會的中國外交部部長王毅專門有針對性地介紹關於中國新疆的事實真相。王毅提到四個真相，一是新疆各族人民在過去二十多年裡曾飽受極端和恐怖主義之害。二是新疆採取的舉措效果十分明顯，三年來沒有再發生過一起暴恐案件。三是新疆設立的教培中心是幫助部分民眾擺脫極端和恐怖主義影響、提高自身職業技能的學校，而絕非什麼可怕的「集中營」。

王毅還列出一組數據稱，中國政府歷來重視新疆的穩定與發展，重視保護新疆的宗教和文化。新疆自治區成立64年來，新疆的地區經濟總量增加了80倍，幾十萬貧困人口脫貧。新疆目前有28,000多處宗教場所，近3萬名宗教教職人員，這兩個數字比幾十年前增長了10倍。目前平均每530位穆斯林民眾就擁有一座清真寺，這一比例比很多穆斯林國家都要高。

國務院白皮書：從源頭上消滅恐怖主義

此前8月16日，中國國務院新聞辦公室發表《新疆的職業技能教育培訓工作》白皮書，直言新疆開展教培工作，目的在於從源頭上消滅恐怖主義。

白皮書指出，新疆開展教培工作，有效消除了恐怖主義、宗教極端主義滋生蔓延的土壤和條件，不僅使新疆實現了社會穩定，也有力維護了地區安全和穩定。

白皮書稱，這一做法完全符合國際社會反恐、去極端化的基本精神和基本原則。

在更早前的3月，中國官方還發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，當時國際上「再教育營」的爭論激烈，中國通過邀請駐華外國使節訪問新疆，主動公布新疆更多信息，發佈白皮書等表明中國立場。

此外，《紐約時報》的此份新疆機密文件，還曝光了中共高層的諸多涉疆政策內部講話。據稱，習近平在2014年的講話中專門提到，南疆是打擊宗教極端主義的前線。

據該份文件稱，習近平在2014年4月30日視察新疆時對烏魯木齊對官員們說「對宗教極端思想對人們的精神影響絕不能低估，」 「被宗教極端思想俘獲的人，無論男女老少，都變得良知泯滅、喪失人性，殺人不眨眼！」考慮到後來的鎮壓行動，習近平說，不要歧視維族人，要尊重他們的宗教信仰權利。他警告說，不要對維族人和佔中國人口絕大多數的漢族人之間自然存在的摩擦做過度反應，並拒絕了想在中國徹底消滅伊斯蘭教的提議。「由於分裂勢力、暴力恐怖勢力都打着伊斯蘭教的旗號，於是一些人認為，應該遏制伊斯蘭教發展，甚至提出要消除伊斯蘭教的存在，」他在北京的那次會議上說。他稱這種觀點「是片面的，甚至是錯的」。

內部講話的真假有待進一步考證

該份機密文件曝光的上述內部講話的真假有待進一步考證。但《紐約時報》據此分析稱，中共在新疆治理政策上正向加大鎮壓的方向急轉彎。

在現任新疆區委書記的陳全國於2016年接受新疆治理重任前，中共官員對新疆推行「懷柔政策」，但這一政策被證明效果不佳，2014年接連發生的傷亡數十人規模的恐怖案件更讓這一政策受挫。此後，中共的新疆治理手段發生轉折。

在強硬治疆政策中，新疆的職業技能教育培訓中心，即外界所稱的「再教育營」，嘗試從根本上消除這個民族和宗教複雜地區的分離主義和恐怖主義傾向。最終達到如中國官方所稱的「各族人民像石榴籽一樣緊緊抱在一起」。

多維新聞《北京罕見打贏國際輿論戰 新疆再教育模式獲中南海肯定》一文中分析稱，這個模式從其最初目的上而言是成功的，時至今日，新疆已連續3年沒有發生恐怖事件。對比2014年恐怖分子選擇在習近平考察新疆時製造恐怖事件的囂張，新疆的局勢如今極為平靜，極端思想和暴力行為在最大可能範圍內被抑制。

《環球時報》在此次評論中稱，「新疆就應該按照當前成功的治理模式堅定走下去，進一步穩定局勢。」有分析稱，中共官方在新疆治理上的漸趨強硬不可避免地會有諸多問題伴隨而生，但在維護新疆穩定上，中共強硬治疆的政策有其合理性。