肝癌病人國外代購抗癌藥予病友　現實版「藥神」獲輕判

電影《我不是藥神》講述一名中國商人從國外代購仿製藥，成功幫助許多無力承擔高價藥物的病人對抗病情。 近日，被稱為現實版「藥神」的翟一平案日前宣判，上海鐵路運輸法院判處翟一平犯非法經營罪，判處有期徒刑3年，緩刑3年，並處罰金3萬元（人民幣，下同）。

翟一平（中）和病友在一起。（《紅星新聞》）

據早前報道，自從翟一平2014年罹患肝癌後，就開始鑽研相關的醫學知識，翟一平留意到國外兩種前沿藥物「PD-1利尤單抗注射液」和「E7080崙伐替尼」，臨床數據證實這兩種藥的疾病控制率接近100%。自己治療見效後，翟一平經常將這些藥介紹給其他病友，並會替有需要的病友從國外代購，只在原售價上收取5%作報酬。

一位病友展示他購買的「PD-1」。（網絡圖片）

翟一平於2018年8月被捕，被刑拘時涉嫌的罪名是銷售假藥罪，後來變更為非法經營罪。公訴機關上海鐵路運輸檢察院指控，2018年2月，翟一平和郭某洪（另案處理）在未取得藥品經營許可證的情況下，共同商議決定，由郭某洪利用境外渠道購買0PDIV0、 KEYTRUDA、LENVIMA抗癌藥品，經國際航班乘務人員私自帶入境內交給翟一平，後由翟一平負責通過QQ、微信等渠道向癌症患者銷售。

其中，0PDIV0（100mg/10ml）售價為13500元、0PDIV0（40mg/4ml）售價為5500元、KEYTRUDA（100mg）售價為28000元、LENVIMA（30粒裝）售價為19500元。2018年2月至7月間，翟一平與郭某洪共同非法經營藥品數額共計470餘萬元。上述查獲的藥品均係正規生產藥品，且均於2018年7月至9月間經國家藥品監督管理局批准在中國上市銷售。

《我不是藥神》以抗癌藥格列衛為切入點，講述內地低下階層負擔不起高價藥物的苦況。在藥物昂貴的情況下，代購藥物在內地其實並不罕見。（視覺中國）

判監3年緩刑3年

上海鐵路運輸法院認為，翟一平夥同他人共同違反國家藥品管理法律法規，在未取得藥品經營許可證的情況下非法經營藥品，數額達470餘萬元，其行為已構成非法經營罪。翟一平在共同犯罪中，起次要、輔助作用，係從犯，依法應當減輕處罰；翟一平歸案後能如實供述犯罪事實，自願認罪認罰，依法可以從輕處罰。最終判處翟一平犯非法經營罪，判處有期徒刑3年，緩刑3年，並處罰金3萬元。

2019年8月26日，新修訂的《藥品管理法》經十三屆全國人大常委會第十二次會議審議通過。新《藥品管理法》第124條規定，未經批准進口少量境外已合法上市的藥品，情節較輕的，可以依法減輕或者免予處罰。在審議通過後舉行的新聞發布會上，國家藥品監督管理局政策法規司司長劉沛表示，這次對假劣藥的範圍進行修改，沒有再把未經批准進口的藥品列為假藥，這是回應老百姓的關切。

（《澎湃新聞》）