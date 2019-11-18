南開大學校長曹雪濤逾40篇論文疑改圖造假　本人致歉

中國知名高校學者再陷論文造假風波。南開大學校長、中國工程院院士曹雪濤早前被曝多篇論文造假、論文實驗圖片有PS痕迹。目前，在最初曝出曹雪濤論文造假的國外學術交流在線平台PubPeer上，能檢索到有上述圖像異常、作者署名包括曹雪濤的論文已超過40篇。 曹雪濤表示，對他現在和以前的學生、工作人員和同事、同行和學術共同體感到極其抱歉。對於他的任何失察及由此帶來的不便，深表歉意。

南開大學校長、中國工程院院士曹雪濤（前中）被曝多篇論文造假、論文實驗圖片有PS痕迹。（醫學分子生物學國家重點實驗室）

據《中國新聞周刊》報道，在這些以曹雪濤為作者或者通訊作者的論文裏，出現了兩次實驗結果圖像完全一致；一幅實驗圖中，局部點圖多次「複製、粘貼」，兩幅實驗圖中，部分一致，部分疑似有增添、刪減等PS操作的現象。

記者查閲到這40多篇論文中的35篇，其中曹雪濤擔任通訊作者或共同通訊作者的文章有29篇。在這40多篇文章中，目前有4篇被更正勘誤，有一篇2008年發表於《生物化學雜誌》的論文被撤回，該期刊2018年的影響因子為4.106。對於這些質疑，曹雪濤於11月15日回覆稱，「我現在剛到上海實驗室，要把這些事情查一下。我知道大家關注這個事情，查完了，我會給大家一個回覆。」

11月18日凌晨，曹雪濤在披露其造假的同行評議網站「PubPeer」發文稱，他已將此事列為「最高優先事項」，立即採取措施調查，仔細檢查了手稿、原始數據和實驗室記錄。如果調查中發現對已發表記錄的最高精度造成影響的任何風險，他們將立即與論文相關期刊編輯部合作。在回應中，曹雪濤還表示，對這些研究的分析仍在進行中。基於截至目前的分析，以及從同事和同行那裏收到的補充反饋，他希望補充一點——「我仍然對這些論文中得出的科學結論的有效性、牢靠性以及研究的可重複性，充滿信心。」

南開大學校長、中國工程院院士曹雪濤被曝多篇論文造假、論文實驗圖片有PS痕迹。（《中國新聞周刊》）

曹雪濤說，無論如何，在監管和實驗室領導方面，沒有任何藉口出現失誤。「您提出的關切再次提醒我，作為導師、主管和實驗室的領導者，我的角色和責任有多重要，以及我可能已經出現了哪些不足。因此，我感到心情非常沉重，對我現在和以前的學生、工作人員和同事、同行和學術共同體感到極其抱歉。對於我的任何失察及由此帶來的不便，我深表歉意。」

曹雪濤1964年出生於山東省濟南市，17歲就讀於第二軍醫大學，26歲畢業於第二軍醫大學，獲博士學位。兩年後，曹雪濤破格晉升為當時中國最年輕的醫學教授，32歲晉升為博士生導師，33歲擔任全軍免疫與基因治療重點實驗室主任，41歲成為當時最年輕的中國工程院院士。目前，任南開大學校長、黨委副書記。同時，他還是《中國腫瘤生物治療雜誌》主編，《細胞與分子免疫學》編委。

這些被疑造假的論文發表時間從2003年一直延續到2018年，絕大部分在曹雪濤供職第二軍醫大學、浙江大學免疫學研究所期間發表。文章多見於《細胞與分子免疫學》、《免疫學雜誌》、《生物化學雜誌》等國內外期刊，還有文章發表在自然出版集團主辦的《自然-免疫學》，另有一篇論文2014年被《科學》雜誌收錄。

伊麗莎白‧比克（Elisabeth Bik）在Twitter表示，她在一位在中國赫赫有名，並擔任某頂級高校校長的學者的多篇論文中發現疑點，懷疑是生物醫學領域常見的「用PS代替做實驗數據」造假行為。（網絡圖片）

曝出曹雪濤論文圖像異常的人，是曾供職於史丹福大學醫學院微生物學和免疫學系博士伊麗莎白‧比克（Elisabeth Bik）。這位學者自稱，自2016年起，她就辭掉工作，專職調查各類論文圖像異常問題以及可能存在的學術不端。

伊麗莎白‧比克多次強調，她只是將可能存在問題的圖像和論文標註出來，至於這樣的圖像是否構成學術不端，最終要看期刊的裁決，而期刊只有前期審查，才可能杜絕這樣的現象。她還稱，圖像的複製粘貼、PS只是她能夠觀察到的科研作弊手段的一種，只是冰山一角。

曾研究氣功的抗腫瘤作用

據了解，「氣功熱」1989年開始席捲中國，在錢學森的帶動下，很多研究者從不同角度用現代科學方法對氣功進行研究。當時正在第二軍醫大學攻讀碩士的曹雪濤，與其導師葉天星、第二軍醫大學附屬長海醫院的高也陶，在上海大學主辦的《自然雜誌》上發表了《氣功外氣的抗腫瘤作用及增強免疫功能機理的實驗研究（一、二）》兩篇文章，其研究方法是讓氣功師對接種了腫瘤細胞的小鼠發放外氣，每次30分鐘，一共4次。實驗證明了氣功外氣對體內抗腫瘤轉移、阻止腫瘤生長、延長荷瘤宿主存活期及提高機體免疫功能的作用。如今，在對曹雪濤論文的質疑聲中，這兩篇論文也被重新提及。