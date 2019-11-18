解放軍證實首艘國產航母通過台灣海峽　或有四大目的

中國人民解放軍海軍官微今天（18日）發布消息，據海軍新聞發言人程德偉介紹，17日夜，中國第二艘航母順利通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和例行訓練。發言人指，這次組織國產航母跨區開展試驗和訓練，是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標，與當前的局勢無關。 中國外交部發言人耿爽今天應詢時表示，中國的艦艇編隊在自己的家門口進行正常的例行訓練，沒有什麼可值得大驚小怪的。同時，耿爽指出，中方有關活動符合國際法和國際實踐，要求有關方面停止一切干擾中方正常軍事行動的行為。

據央視披露，國產航母並未塗刷舷號，艦島也未出現編號，另外甲板上有數架殲-15艦載機。根據早前消息，國產航母編號17，艦名山東艦。航母由兩艘護衛艦、兩艘驅逐艦護航，沿途還有接應的護衛艦。

+ 6 + 5 + 4

台灣媒體披露，國產航母編隊於17日晚從台灣海峽北端進入，除台軍外，美軍、日本自衛隊亦加入監控當中。據稱，美國海軍DDG 108導彈驅逐艦與日本海上自衛隊DDG172導彈驅逐艦尾隨在中國航母編隊後，台灣海軍艦船也加入其中。

台官員認為，大陸航母返回大連母港時間點可能在台灣大選投票日（2020年1月11日）前後。

台媒指，與中國首艘航母遼寧艦此前經過台灣海峽一樣，為確保安全，國產航母選擇相對安全方式前往南海，靠大陸海岸線15至20海裏海域航行。

由於目前這艘國產航母仍未服役，為何此時南下赴南海呢？有曾在中國海軍服役的退役軍官認為，該航母南下至少有四大目的。

其一是航母赴南海是為進行全艦空氣調節系統、設備水冷卻系統的試驗。因為目前大連周邊海域温度低，已經不具備進行空氣調節系統製冷試驗和設備水冷器試驗的條件，南海的温度可滿足試驗條件。

其二是航母會對一些涉及到水下部分的項目進行試驗。因為部分水下項目會對水深要求較高，如通信聲納、反潛聲納和反魚雷聲納等系統的試驗。大連周邊海域水深不理想，南海則不然。

其三是海南島三亞航母基地已經修建多年，也需要進行一些實艦配套試驗。其四是此次國產第一艘航母南下，可能是多種試驗項目試驗需要的結果。

雖然航母經過台灣海峽是有一定威懾力的，但正如中國海軍發言人所言，航母南下只是「開展試驗和訓練」。該航母此前有過八次海試，時間分別為2018年5、8月、10月、12月，2019年2月、5月、8月、10月。