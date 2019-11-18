村民離世後遭冒名貸款　河北村鎮銀行被揭非法放貸26億元

內媒《新京報》18日（周一）報道，河北的晉州恒升村鎮銀行股份有限公司（下稱「恒升銀行」）股東趙良「指使和言語脅迫銀行人員，對銀行外部提供貸款資料不進行任何審查、入戶調查，編造貸款調查報告，製作貸款手續進行審批發放貸款」，涉嫌非法放貸17114筆，共計26億元（人民幣）。 案情顯示，其中有村民死後「被貸款」的情況發生。

案情顯示有死後「被貸款」的情況發生。其中一名去世的村民早於2018年5月火化，調查卻發現這名村民在死後遭冒名貸款。（《新京報》）

恒升銀行下轄共6家支行。資料顯示，2014年3月，恒升銀行由浙江甌海農村商業銀行股份有限公司(下稱「甌海銀行」)等法人、自然人發起設立，註冊資本5000萬元，甌海銀行佔股40%。死人「貸款」之事東窗事發，源於2018年6月至8月甌海銀行對恒升銀行的合規檢查。

甌海銀行於2018年8月出具了一份《事實認定書》，指檢查組對抽查的51戶聯保貸款上門走訪、實地調查，發現49戶借款人否認貸款、2戶借款人貸款前早已死亡，「確認均為冒名貸款」；每戶貸款金額均在16萬元-20萬元之間，51戶共計985萬元。檢查人員調閱貸款人檔案、借款借據、借款合同等資料後發現，上述貸款均存在借款人簽名筆跡雷同的問題，有偽造借款人筆跡的嫌疑。甌海銀行認為此事涉嫌騙貸，並向公安機關報案。

經查明，截至案發，恒升銀行共涉嫌非法放貸17114筆，本金合計26億元。其中已償還10902筆，本金14億餘元；未償還6212筆，本金11億餘元。此案涉及恒升銀行高管及中層管理人員34人、銀行外部人員14人，其中15人因為貸款已收回未予追究刑責。截至2019年3月15日，除4人在逃外，29人被刑拘。9月10日，晉州市檢察院對本案中的28名被告人提起公訴，其中並不包括趙良。律師王國緒稱，作為本案的最大受益者，趙良將被另案起訴。

恒升銀行涉非法放貸26億元。（《新京報》）

7億遭非法佔有 5.2億元去向不明

涉案股東趙良向公安機關交代，非法放貸發生前的2015年8月，恒升銀行的四戶聯保業務已出現大量不良貸款，僱人催繳後還款效果依然不佳。為此，他找到主管信貸的副行長余俊，表示貸款好放難收，與其貸給外人，還不如貸給自己投資。其後，趙良安排其表兄金波尋找借款人，還交代金波，要給每戶借款人五六百元的好處費。貸款下來後，錢歸趙良使用，趙良也會負責償還本金和利息。

晉州市公安局的起訴意見書顯示，經查明，趙良等人騙取的貸款中，19億餘元用於還本付息和投資經營，7億元被趙良非法佔有。其中，趙良購置房產花費1.8億元，另有5.2億元無法查實去向。

報道又指，據原銀監會於2010年2月發布的《個人貸款管理暫行辦法》，銀行受理貸款申請後，應調查核實借款人申請內容的真實性、準確性、完整性，調查應以實地調查為主、間接調查為輔，並應採取有效措施確定借款人真實身份。但在實際操作中，恒升銀行並未遵循相關規範。在趙良、余俊等人的授意下，貸款審核的各個環節全面失守。

（《新京報》）