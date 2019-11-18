海南廳官楊思濤受賄3.38億將受審　廳局級「億元貪官」再增一員

內地億元貪官的名單再添一人，11月18日，海南廳官楊思濤被控受賄3.38億元人民幣，法院對其立案審查。

據海南政法網消息，楊思濤涉嫌受賄罪、濫用職權罪一案，經海南省人民檢察院第一分院提起公訴，海南省第一中級人民法院於11月18日立案審理。

檢察機關指控，楊思濤身為國家機關工作人員，利用職務之便，為他人謀取利益，非法收受賄賂共計人民幣3.38億元（其中收受2.37億元未遂），受賄數額特別巨大；濫用職權，致使國家經濟損失人民幣1234.151萬元。

據悉，在楊思濤的受賄總額3.38億中，去掉未遂的約2.37億，其拿到手的錢財也高達1億元。

公開資料顯示，楊思濤畢業於廣東石化高等專科學校輪機管理專業，早年曾在中國海洋石油南海西部公司工作。

2000年11月，楊思濤來到其仕途最重要的一站——海南省澄邁縣，歷任正處級的副縣長、縣委常委、縣委副書記等職，並兼任老城開發區工委書記、管委會主任。

在澄邁縣委書記位置上，楊思濤經歷了個人級別的兩次躍升，2009年8月晉升為副廳級，2012年8月晉升為正廳級。

由於海南很多縣是由省直管，因此很多縣委書記是高配的廳級官員，澄邁縣就是其中之一。

2017年6月，楊思濤任海南省農墾投資控股集團有限公司董事長，今年4月被查。

值得一提的是，這位落馬廳官斂財的數額超過了不少落馬省部級高官。比如，雲南省委原書記白恩培受賄超2.46億，最終被法院判處死緩，且終身監禁，不得減刑、假釋。

當然，廳局級受賄過億的也有。其中就有內蒙古烏蘭察布市委原常委楊國文、山東滕州市委原常委彭慶國、雲南省第一人民醫院院院長王天朝、山西呂梁市原副市長張中生、河北承德市原副市長李剛、黑龍江齊齊哈爾市委原書記楊信等。

至此，中共十八大以來被查處的廳局級「億元貪官」再增一員。