【逃犯條例】西方涉港輿論已變　對華意識形態依然

從今年6月香港反修例運動開始至11月初，不僅一些西方政客如美國眾議院議長佩洛西（Nancy Patricia Pelosi）出面讚美香港遊行為「美麗風景線」，且讚美香港反對派領袖為「民主鬥士」，大多數西方媒體也以諸如香港青年「無懼政府」走向街頭的口吻報道香港遊行。 但是近期隨着香港暴力示威活動愈演愈烈，西方媒體也不再公開支持暴力示威者，而是悄悄變了風向，反對暴力、擔憂香港的意見多了起來。

美國眾議院議長佩洛西讚美香港遊行為「美麗風景線」。（VCG）

從《彭博社》發表文章稱香港輿論場已被包含反警反政府內容的虛假資訊淹沒，到《經濟學人》刊文報道內地人在香港遭到襲擊屬於「黑色恐怖」，中國官媒稱，西方媒體終於發出相對客觀的報道。就連一向對中共持有批評立場的《紐約時報》、法國國際廣播電台也介紹了暴徒破壞交通、惡意傷人的亂象。

已變的輿論風向

香港6月爆發抗議行動，當時很多西方媒體只關注並報道諸如香港警察用橡膠子彈驅散示威人群，而忽視警察被幾十名遊行人群圍攻。「港警大肆抓捕」、「港府強制行為不能消除民怨」、「反送中運動，中學生不缺席」等的論調佔據了媒體的主要版面。在8月13日至14日連續兩天香港機場的示威後，德國媒體曾報道認為，這是示威者向全世界呼救。面對北京，歐洲必須堅持民主理念。還有的媒體呼籲像保護當年西柏林一樣保護香港（反對派）。

時間進入11月，當香港運動中的激進行為突破底線的行為開始蔓延，連立場偏頗的西方媒體也無法說他們是「手無寸鐵的示威者」了，前港督衛奕信（David Clive Wilson ）公開表示，「這種行為不應該被容忍。」雖然支持香港遊行人群，批評北京以及港府的聲音依然存在，但是西方媒體開始出現對遊行質疑的聲音。有的媒體甚至重新審視了事件的性質，悄然改變用語。例如BBC不再以「pro-democracy 」（親民主的）來形容香港示威，而是改稱「anti-government」（反政府的）、「醜陋、謊言、恐怖」。

城市大學學生邵嵐近日接受德國媒體德國之聲採訪。(影片截圖)

11月7日，香港城市大學學生邵嵐接受一家德國媒體採訪。當主持人追問到，10月20日，一群暴徒向香港警署投擲汽油彈，「這可不是報復行為」；在此之前（10月13日），一名香港警察慘遭暴徒「割喉」；此外在10月15日，有暴徒在香港街頭投放自製炸彈。「這就是那種我所說的暴力。你能對此做出解釋嗎？」邵嵐眼神躲躲藏藏、語無倫次。主持人最後也不由得質問，「你甚至不能看着我的臉，譴責這種非人道的行為嗎？」

11月12日，《彭博社》網站發佈了一篇題為《假新聞和謠言是如何煽動香港分裂》的報道，報道不僅以大篇幅談到了香港的輿論場已被假新聞「淹沒」，更提到示威者在用謠言「妖魔化」警察與港府。文章以「香港科大學生周梓樂墜樓死亡案」為例，說明了示威者如何用各種缺乏根據的謠言煽動對警察的仇恨。

與西方媒體態度轉變相伴隨的，還有政客態度的改變。前不久，香港反對派領袖之一黎智英再次前往美國，相比今年6月會見美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等政要的「春風得意」，這次卻僅獲幾名參議員接見並被要求解釋香港暴力升級的問題。

不變的意識形態

基於不同歷史、文化背景的認知，中西方價值觀不同早已經眾所周知。更何況中國的崛起切實刺激了既有的國際利益格局，一直擁抱並篤定現有國際體制的西方，無法不對這樣的變化產生自然的抗拒。具體到媒體層面，懷疑和抗拒同樣在所難免。

一個不可否認和逃避的基本事實是，意識形態的爭鬥將會在國際傳播領域裏長期客觀存在，媒體在一些情況下不過扮演着「吹鼓手」的角色。所以當6月12日，香港的示威活動首次出現暴力行為時。有英國媒體網站就此共發佈了3條新聞，標題分別為《香港抗議行動：警方向抗議者使用催淚彈》、《香港引渡條例：警方向抗議者發射橡膠子彈》、《陌生人如何組織起來抵抗香港警方》。前兩條報道中，記者完全不提及衝突發生的原因，即示威者衝擊立法會大樓，試圖闖入才導致警方驅散，搞得像是香港警察莫名發飆，開始毆打示威者一樣。在後一條新聞中，記者更是深入示威者中間，展現「互不相識」的示威者們如何「互幫互助」，抵抗警方「暴力」的「温情故事」。

對香港遊行的報道並不是唯一的例子，在此前，每遇涉及新疆恐怖襲擊，西方部分媒體最先想到的不是恐怖人員針對當地平民的血腥暴力，而是為暴徒辯護，將恐襲視作他們對抗當局的絕望吶喊；每提到人權，就抱持着不容置疑的口氣將中國人權狀況指斥得一無是處。但是中國正在發生的變化，已經切實存在，而且這樣的變化讓西媒陣營不得不被迫轉彎。雖然「新瓶」中還有「舊酒」，比如近日有媒體在報道新疆，仍然用人權大於一切，甚至大於生存權的觀點來評價中共的新疆政策。不過語言方式顯然不同於之前單一地充滿負面意味的評價，而是更為中肯和多樣化。

所以如果要問西方媒體真的變了嗎？答案是有變，亦有不變，何況唯一不變的即是變化本身。西方媒體真的轉彎了嗎？至少被迫在進行。後續會否繼續甚至徹底轉彎尚不可知，至少可以肯定的是，一旦舊的平衡被打破，另一種新的平衡便可能成為外界認識中共以及中國的主軸。