8所中醫藥大學遭世界名錄除名　教育部：畢業生醫師資格不變

近日，中國8所中醫藥大學被世界醫學院校名錄（WDMS）除名引發關注。 對此，中國教育部回應稱，「中醫藥院校是中國高等醫學院校不可或缺的重要組成部分，中醫藥院校的畢業生被授予相應的學位，按照國家相關法律規定，參加執業醫師資格考試，取得相應類別醫師資格。這一事實，不會因為一個非政府組織管理的院校名錄沒有收錄這些中醫藥院校而受到絲毫的影響、發生任何的改變。」

8所中醫藥大學遭世界名錄除名。有分析指，雖然在國內就業、深造的話影響並不大，但尋求海外執業、求學深造將造成嚴重影響。(資料圖片)

11月18日，據內媒澎湃新聞報道，中國教育部確認北京中醫藥大學、上海中醫藥大學、天津中醫藥大學、遼寧中醫藥大學、貴州中醫藥大學、山西中醫藥大學、黑龍江中醫藥大學、雲南中醫藥大學等8所不在變更後的《世界醫學院校名錄》中。

此前，《北京日報》也報道稱，儘管不在目錄內，但不會影響北京中醫藥大學等8所院校在國內外中醫界的地位，目前對包括8所院校在內的中醫專業學生在國內外本行業就業也不會造成影響。

被除名院校中有多所位列中醫藥院校第一梯隊。如根據軟科中國最好大學排名2018，上海中醫藥大學和北京中醫藥大學在全國所有大學中排名前百。外界猜測，這8所院校並未開設西醫臨床醫學專業，這或成為被「除名」的原因。

據內媒財新網報道，有知情人士稱，由於世界醫學教育聯合會（WFME）在11月1日對名錄納入規則進行修訂，非臨床醫學專業（包括中醫學、中西醫結合專業）均不再被列入名錄，前述8所學校均未開設臨床醫學專業，因此被「除名」。

北京中醫藥大學是一所以中醫藥學為主幹學科的全國重點大學，直屬中國教育部管理。（北京中醫藥大學官網）

同時，有消息人士直接向WDMS進行問詢，獲知被除名的原因是WDMS認為獲得中醫醫學學位的畢業生不能直接進入臨床工作，而提供這一依據的部門正是教育部下屬的臨床醫學專業認證委員會。

不過，也有分析指，雖然在國內就業、深造的話影響並不大，但尋求海外執業、求學深造將造成嚴重影響。相關院校畢業生在留學畢業後回國將不會得到認可，無法開展醫療行為。同樣，這8所學校畢業生也無法使用畢業證去西方國家考取行醫執照或進行留學深造，相當於關閉了學校國際化辦學的「大門」。

目前，多所院校仍在為「除名」一事多方溝通。北京中醫藥大學校長徐安龍稱，學校目前還在與相關機構進行溝通，不便向媒體回應更多。

中國教育部臨床醫學專業認證工作委員會也已向WFME及名錄修訂方面進行聲明，「中醫肯定是中國醫學教育重要的組成部分，中醫醫師在中國肯定被承認是執業醫師，」該人士稱，「但中醫怎麼被國外認可，具體得由中醫相關的組織機構跟他們溝通，這就不在我們管理範圍內了。」