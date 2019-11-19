重慶黑老大當庭指認主訴檢察官為保護傘：常一起唱歌曾送錢

據內媒報道，重慶市大足區人民法院18日（周一）開庭審理尹光德涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪一案。在當天的法庭調查環節出現戲劇性一幕：尹光德當庭指認主訴檢察官唐浩是他的保護傘，申請唐浩迴避。

近年內地開展「掃黑除惡」，徹查涉黑涉惡腐敗和「保護傘」。（資料圖片）

大足區檢察院於9月10日作出的起訴書顯示，45歲的尹光德等人自2014年以來，為維護組織利益、擴張勢力範圍、樹立非法權威，先後實施了開設賭場、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、故意傷害、詐騙、強迫交易等違法犯罪活動，致9人輕傷、13人輕微傷。大足區法院發布的開庭公告顯示，該院定於11月18日開庭審理尹光德等25人涉嫌犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪一案。

在11月18日的法庭調查環節中，尹光德指稱，他和來自大足區檢察院的第一訴訟人（主訴檢察官）唐浩關係熟稔，唐浩是他的保護傘。尹光德說，他稱唐浩為「浩哥」，常一起唱歌娛樂，曾共同和一名謝姓歌手拍照留念，「他幫忙協調關係、磋事情，我送過他現金一萬多（元）」。尹光德稱他的公司股東可以作證。

唐浩當庭承認和尹光德是熟人，並向尹光德表示可以向紀委監委舉報他。鑑於兩人這種關係，尹光德申請唐浩對該案迴避。審判長決定休庭20分鐘。重新開庭後，審判長表示，該案繼續開庭，如尹光德及其辯護人提出明確的迴避理由和事實，法院將其提交大足區人民檢察院，由檢察長決定唐浩是否迴避。接下來的庭審中，唐浩繼續擔任第一公訴人。

大足區官方：正調查核實

對此，大足區委宣傳部、大足區法院相關負責人19日（周二）回應稱，大足區已成立由區委政法委、區委宣傳部牽頭，相關職能部門參與的調查小組，目前正在調查核實此事。查清事實後，將通過官方渠道發布。

（《澎湃新聞》）