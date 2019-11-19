【禁蒙面法】環球時報：香港一些法官濫用司法權甚至搞司法僭越

香港高等法院日前頒下判詞，裁定《緊急情況規例條例》在「危害公安」的情況下使用屬違反《基本法》，《禁蒙面法》對基本權利的限制超乎合理需要亦屬違憲。 隨後全國人大法工委發言人其後指，高院的裁決違反《基本法》，認為香港法律是否符合《基本法》，只有全國人大常委會才有判斷和決定；國務院港澳辦亦指裁決是「公然挑戰全國人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力」，將產生「嚴重負面社會政治影響」。 內地官媒《環球時報》周二（19日）發表題為《香港高院司法僭越，撥亂反正來得及時》的社評，直指香港一些法官「濫用司法權甚至搞司法僭越」。

香港高等法院裁決《禁蒙面法》違憲。（資料圖片）

社評指，高院的裁決「形成了普通民眾不太容易看懂的司法僭越」，同時由於是高院的裁決會產生權威感，「香港高院就是利用了人們的這一心理，給他們對當前香港局勢的錯誤立場和態度披上法律的外衣，其負面引導作用不容低估」。

社評其後稱，「香港司法體系的運轉很多時候受到了價值觀和政治立場的驅使，而沒有做到真正忠誠於法律精神」，更直指「一些法官更是背叛了基本法和中華人民共和國憲法，背叛了法律精神和司法職業倫理」。社評表示，司法是「止暴制亂」的重要一環，「但一些法官沒有為恢復香港秩序履行他們應盡的責任，他們毫無原則地釋放被警察抓捕的暴徒，向社會傳遞了錯誤的信號，使激進示威者們確信從事暴力活動乃至攻擊警察都可以幾乎沒有代價，更加有恃無恐。」

社評表示香港一些法官沒有為恢復香港秩序履行應盡責任，「使激進示威者們確信從事暴力活動乃至攻擊警察都可以幾乎沒有代價，更加有恃無恐」。

社評表明「我們強烈支持全國人大常委會這一次迅速做出的表態。鑒於香港一些法官不斷將錯誤的政治立場帶到司法判決中來，我們在此呼籲全國人大常委會今後更加積極地依法采取各種行動，確保香港的司法在基本法的框架內運轉，防止一些法官濫用司法權甚至搞司法僭越」。

社評又提到，香港是中國的一部分，特區之內的各種權力都來自中央的賦予，中國不需理會西方輿論對「中央政府干預香港高度自治」的誹謗，「香港該如何治理，無需看美國和西方政客們的臉色」。社評在最後更指，對於美國國務卿蓬佩奧等「西方勢力」對香港的表態，「華盛頓不要高估了它手裏所能幹預香港事務的牌，其實在香港的大是大非面前，在香港的歷史性選擇面前，美國人手裏的那點牌甚麼都不是」。

胡錫進在微博上發文批評香港高等法院的裁決。（微博）

此外，《環球時報》總編輯胡錫進亦有在微博上發文，稱高院的裁決「引起了極其惡劣的影響，它鼓舞了暴徒，給香港警隊製造了困惑」，並批評「香港高院在這件事上明顯站到了激進示威者的一邊，他們的裁決是對香港止暴製亂行動的一次釜底抽薪」。

（環球時報）