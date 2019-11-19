【11.17】港警理大歌單微博走紅　內地網民：建議播《浪子回頭》

香港理工大學一帶由周日（17日）中午起成為「戰場」，警方其後包圍理大各個出入口。晚間10時左右，警方設於紅磡火車站停車場平台防線中，傳來一首首歌曲聲，包括電影《監獄風雲》主題曲《友誼之光》、《十面埋伏》及《告別校園時》等，又開咪批學生「當玩遊戲」。 在內地，有網民列出一份歌單，收錄港警於理大播放的歌曲，計有15首，但表示是收集自各微博用戶的消息，不確定部份歌曲是否被真實播放過，亦有歌曲因此未被列入。

內地網民列出一份歌單，收錄港警於理大播放的歌曲。（網上圖片）

內地網民「加里敦大學理事長」發表其收集的港警在理工大學播放歌單，包括Beyond《真的愛你》、劉德華《中國人》、周華健《真心英雄》、陳慧嫻《千千闕歌》、許冠傑《學生哥》、羅文《號角》等港人耳熟能詳的經典歌曲，以及台灣青春校園電影《那些年，我們一起追的女孩》電影主題曲《那些年》、插曲《人海中遇見你》，外文歌《Last Christmas》、《Scotland The Brave》等。

「加里敦大學理事長」指出，這份歌單綜合各路網誌作者的相關消息，本來「打算自娛自樂」，可令他意想不到的是，截至今天凌晨，這份歌單已被逾7000網民收藏，播放量更高達9萬多。不過，他強調無法確定曲目的真實性，「大家笑一笑就好」。

內地網民紛紛讚同港警播歌的做法：

「攻心為上，這招高妙」 「港警操碎了心」 「憋了5個月的港警，忍不住苦中作樂」 「這歌單不錯」

不少人亦表示，這份歌單遠遠不夠，港警還應播放《聽媽媽的話》《浪子回頭》等勸誡、警示意味濃厚的歌曲，以及愛國歌曲《龍的傳人》等：

「怎麼能沒有《鐵窗淚》？」 「《算什麼男人》」 「應該再放一首中華人民共和國國歌」

（綜合報道）