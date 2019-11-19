中央軍委文件再批郭徐房張　強調堵基層漏洞

11月17日，中央軍委印發了一個重磅文件《關於加強軍隊黨的政治建設的意見》；11月8日至10日，中央軍委基層建設會議召開，軍委主席習近平強調，「確保黨對軍隊的絕對領導直達基層、直達官兵」。

《北京青年報》旗下公眾號「政知見」撰文指，上述兩件事情的背後，都有同一個含義，即夯實軍隊政治根基。

「政知見」稱，在《關於加強軍隊黨的政治建設的意見》中，郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽被再次點名。

「要純正政治生態，深化政治整訓，全面徹底肅清郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽流毒影響。從嚴落實中央八項規定精神、軍委十項規定及其實施細則，深化運用監督執紀『四種形態』，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。」

值得一提的是，這不是軍隊首次點名上述4人，不過，把肅清上述4人流毒寫入文件的，並不常見。

「政知見」指出一個細節，軍網以前的說法中，張陽、房峰輝都是全面徹底肅清郭、徐流毒影響的「重要組成部分」。

在中央軍委發佈的上述意見中，「全面徹底肅清郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽流毒影響」的前半句是「要純正政治生態，深化政治整訓」。

「政知見」指出，政治生態是重點，且「抓政治建設」是高層的要求。

據悉，在十九大報告中，首次把政治建設納入黨建總體佈局，強調以「黨的政治建設」為統領。

2018年6月，中央政治局還專門就「加強黨的政治建設」舉行了第六次集體學習。習近平強調，政治方向是中共生存發展第一位的問題，事關中共的前途命運和事業興衰成敗。

就在今年1月，中共中央印發了《關於加強黨的政治建設的意見》。其中一條就是明確了「決不允許在重大政治原則問題上、大是大非問題上同黨中央唱反調，搞自由主義」。

對此，分析認為，十九大後的黨建就是在制度和思想層面進一步落實反腐成果，將對中央權威的服從和敬畏內化為官員的政治自覺，從而真正做到「全黨服從中央」，暢達無礙地實現「黨是領導一切的」。

對過去諸如「九龍治水」、「政令不出中南海」等現象；政壇山頭林立、擁權自重、尾大不掉等疾弊，徹底清除產生根源與發展土壤。

這或許就是中共十九大後將政治建設提至根本性高度，多次強調「講政治」的關鍵原因。權威不絕對則絕對無權威，未來中共的政治生活及黨建，仍將長期建立在這一論斷之上。