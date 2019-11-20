從身份證到結紮證都包辦　造假證犯罪集團遭上海警方搗破15人被拘

駕駛證、身份證、戶口本……從出生證到畢業證，從結婚證到結紮證，上海一個製作假證的犯罪集團聲稱「只要你能說得出的證件他們號稱都能包辦」。 近日上海警方成功搗破該犯罪集團，拘捕疑犯15人，搗毀製作假證的工場6處，繳獲各類假證照5000餘件、偽造印章1000餘件、製假工具33台。

警方查獲的各種假證件。（《澎湃新聞》）

上海警方6月起發現一對母女懷疑使用假駕駛證，開始調查一個製作假證的犯罪集團，並在10月展開拘捕行動。被捕疑犯透露，自2019年以來，該犯罪集團通過在街頭散發廣告，在微信群、QQ群發布信息等手段招攬客人後，偽造各類證件，非法獲利數十萬元。

而為招攬生意，該犯罪集團對外宣稱「什麼證都能包辦」。在警方繳獲的假證件中，除了駕駛證、行駛證、身份證、房產證、結婚證等，竟還有計劃生育結紮證。據稱，買一本假的駕駛證，需要先交50-100元的訂金，拿到證後再交剩餘的金額，一本假證的費用在200-300元不等。犯罪集團製作的身份證與實際身份證相比，卡面上十分相似，還有水印加印，但假證內部沒有晶片，實際上並不能使用。

警方查獲的製假證機器。（《澎湃新聞》）

警方又指，發現有不少市民因找工作等原因，通過非法渠道辦理假學歷、假從業資格證，因而給了該類犯罪集團較大的「市場需求」。這其實與製造售賣假證類犯罪一樣，也構成了違法犯罪，公安機關將依法予以查處。

（《澎湃新聞》）