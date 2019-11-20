【禁蒙面法】人民日報：高院裁定為蒙面暴徒注入「強心劑」

香港高等法院11月18日裁定《禁蒙面法》違憲，引發北京強烈反應，國務院港澳辦表示上述判決「公然挑戰全國人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力，將產生嚴重負面社會政治影響」；人大法工委亦強調，對某項法律是否違憲的裁決只有全國人大常委會才有權力做出。 內地官媒《人民日報》今天（20日）發表「銳評」文章指，這一裁決是「對香港止暴制亂行動的一次釜底抽薪」，為蒙面暴徒注入「強心劑」，讓市民繼續遭受無來由戕害，為警方破案執法增添難度，後果嚴重、影響惡劣。

文章稱，香港高院判決緊急條例違背基本法，不僅無據可依，更挑戰全國人大常委會的權威，將產生嚴重的負面社會政治影響；在區議會選舉即將到來、暴徒孤注一擲與警方對峙的關鍵時刻，高等法院做此裁決，不得不令人懷疑其動機。

文章指出，香港基本法規定的特區政治體制不是三權分立，而是以行政長官為核心的行政主導。在緊急情況下採取「先訂立，後審議」的方式立法，是法律賦予行政長官及行政會議的權力，司法機關不應無端干涉。

文章呼籲，司法機關更應與行政、立法機關一道，共同擔負起止暴制亂、恢復秩序的責任，又指修例風波以來，案件積壓、「警察拉人，法官放人」等現象令正義人士憂心，若司法機構不能守護法治權威，甚至與正當執法相掣肘，將為公共利益帶來極大損害。

（綜合報道）