【2020台灣大選．觀察】韓國瑜與蔡英文的兩種「中華民國」

2020年台灣大選，迸出不少容易混淆或難以理解的政治概念，除了郭台銘退選後又推出「郭家盟軍」外，還有韓國瑜跟蔡英文同時都在用自己的「中華民國」攻擊對方的「中華民國」，以己為真、以彼為假。這極大程度模糊了一般台灣選民對政黨立場的常識。

到底，韓國瑜、蔡英文兩人推出的「中華民國」哪個是真的、哪個是假的？又或者，這兩種「中華民國」有哪些異同？

蔡英文（左）與賴清德（右） 搭檔參選後，引來韓國瑜對兩人欺騙選民的批評，也導致藍綠陣營的兩種「中華民國」，正面對撞。（洪嘉徽／多維新聞）

自從原本對「中華民國」持保留態度的蔡英文，在2018年開始推出、2019年進一步深化「中華民國台灣」後，算是開始正式標榜「中華民國」，近期更在競選場合發放青天白日滿地紅旗幟，形成與以往民進黨候選人場子相當不同的面貌。對此，韓國瑜在11月19日抨擊蔡英文與搭檔賴清德，指民進黨「台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國」是一種欺騙，普遍術語叫「借殼上市」，他們並未認知「1911年孫中山先生創建的中華民國，到現在台澎金馬」，韓國瑜稱，「總統府在等一個良心」。

對於韓國瑜的重批，蔡英文與賴清德都強硬回擊，蔡英文更首度對「中華民國台灣」做出闡釋，「我們有主權、我們有政府，我們有民主自由的機制，我們有防衛自己的國防，我們也有外交，那這個就是我講的中華民國台灣！」而賴清德更說，「如果韓市長跟國民黨仍然執迷不悟，要將台灣帶向統一，中華民國勢必滅亡」，蔡、賴二人儼然成為「中華民國守衛者」。

國民黨總統參選人韓國瑜（左）在雲林參加活動。（中央社）

其實，韓國瑜的「現在的台澎金馬」，跟蔡英文所謂「中華民國台灣」，實在是沒差到哪裏去，不過前者用語的地理性更加濃厚、後者更加政治性而已，真正的差別，不是看這個名詞本身，而是看他們在什麼脈絡（context）中理解「中華民國」。

擺在政治脈絡來看，韓、蔡的「中華民國」真正差別有二，一個是歷史尺度的範圍、一個則是群體認同的界線。就歷史尺度範圍而言，韓國瑜強調1911年孫中山領導成立的中華民國；蔡英文則着重在「過去七十年」。而群體認同界在線，蔡英文親自做的解釋裏強調「我們」，其實潛台詞就是「我們跟他們不同」，這是一種非常清楚的劃界，所謂「他們」，無疑就是大陸人，這跟韓國瑜動不動掛在嘴邊的「海內外同胞」（以及其妻李佳芬目前在東南亞大打「中華民國牌」），以及偶爾提及的「大陸同胞」，明確形成兩種群體認同間的巨大差異；至少，韓國瑜並未明確把大陸人視為「他者」、甚至「敵人」。

可是，這兩種論述也有相同的思維，它們視角都偏向「現在式」，少了「未來式」，無論何種「中華民國」，其未來與中國大陸絕對都是息息相關。而未來可就長、短期分開看，長期言之，不僅習近平聲稱要探索「一國兩制台灣方案」，現行《中華民國憲法》與《增修條文》，也明確規範中華民國需要朝「國家統一」方向前進，可是不論韓國瑜跟蔡英文，都不願意觸碰、甚至是堅拒這個議程；而短期就成為台灣大選的廝殺焦點，此番韓國瑜倡議要「恢復對話機制」、蔡英文則正在構築「民主防護網」，這又完全顯現，兩人的「中華民國」，乃天差地別。

國會政黨聯盟11月2日舉行建黨週年慶暨進軍立院誓師大會，有民眾揮舞國旗。（中央社）

判斷韓國瑜與蔡英文的兩種「中華民國」的真假，完全是依據不同的價值立場，沒有絕對的真理，只能由2020年大選結果看出誰對台灣民眾更有說服力。

但需要注意的是，思考這兩種「中華民國」時，不能只看到名詞的一個面向，也就是韓、蔡所特意推銷的那個面向，而應該擺在各自的「中華民國脈絡」中，去檢驗兩位候選人是否整體論述具有一致性、是否真心在為台灣百姓謀福利。如果整套論述相互扞格、自打嘴巴，甚至可能使台灣遭逢巨大損失，則人民的眼睛還是雪亮的，自會用選票懲罰，這是我們檢視表面雷同但內含殊異的概念時，必須細加參詳之處。