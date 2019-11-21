【觀察】調侃政治人物是對或錯　兩岸民間氛圍大不同

近日上海楊浦區一間專賣羊蠍子火鍋的涮肉店，店主自編一首廣告歌，歌詞內容出現「要問涮肉強不強，問問總理李克強；要問涮肉行不行，問問主席習近平」，頓時間在網絡上帶起一股旋風，還成為網紅名店。 然而，卻有投訴人認為歌詞內容不妥，憤而向上海市場監督局檢舉，使得店家有可能被罰人民幣20萬元以上100萬元以下，甚至被吊銷營業證照。不過，環伺兩岸社會，其實都曾經對政治人物或社會名人做出各式各樣的「應用」或調侃，但受到的討論與對待則大大不同，更凸顯出兩岸文化與社會環境的差異。

上海一家涮肉店因廣告歌詞中有大陸國家領導人名字而被檢舉受罰。（上海東方網）

此次上海涮肉店被調查，是因為店家推出的廣告歌歌詞中出現了國家領導人具體的名字，此舉違反《廣告法》中，「廣告不得使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象」的規定。不過，退一步看，店家也不過是「假借」領導人之名，自我推銷本店，或許可以給他一條「廣告不實」的罪，但國家領導人究竟是不是那麼「神聖」到無法調侃，不同社會環境有着不同的見解。

過去，台灣社會曾經出現許多將政治人物「入菜」的巧思，例如「水扁四季豆」（陳水扁）、清蒸連方芋（連戰夫人連方瑀）、客家葉菊蘭（民進黨大老葉菊蘭）、還有豆瓣宋楚魚（宋楚瑜）。水扁四季豆，就是利用大火快炒四季豆和辣椒；豆瓣宋楚魚，香煎魚後淋上豆瓣醬；連戰夫人連方瑀，化身鹹中帶甜的小芋頭，各大觀光景點，都有販賣相關商品。

2018年捲起一股「韓流旋風」的韓國瑜，也因為名字諧音的關係，被部分業者拿來製作「韓國魚乾」，與其競爭高雄市長的民進黨陳其邁，也有攤商販賣「陳其鰻」。其實，對台灣社會來說，這些動作基本上就代表着台灣的開放與自由風氣，政治人物與一般民眾沒有什麼差別，只要沒有踰矩的行動或言語、或是危害社會善良風俗，基本上大家就是笑笑帶過，不會有什麼反應。

相對於台灣，大陸由於與台灣的政治、社會環境有所不同，法律的規定亦然，使得民間社會較難出現這樣一種公開調侃政治人物的輿論，即便是調侃那些已獲定罪的人士，例如周永康曾經在網絡上被稱作「康師傅」，該詞也被禁了一段時間。

更為外界所熟知的話題，就不得不提迪士尼卡通人物維尼熊與習近平的牽扯。2017年7月間，傳出迪斯尼的經典卡通人物小熊維尼在大陸遭到封殺，外界懷疑，這是因為網友將小熊維尼比做中共總書記習近平。此事引發廣泛的關注與報道後，小熊維尼又突然獲得解禁。不過，目前在網絡搜索引擎百度上搜尋「維尼、習近平」，出現的是習近平的照片、但卻沒有小熊維尼，更找不到習近平與維尼並列的照片。

台灣政治人物常被拿來比擬做卡通人物，甚至政治人物本身自己也都拿來當活廣告。（擷取自PTT網絡論壇）

其實，不同社會不同的環境，本來就會從不同的面向與角度看待事情，上海涮肉店被調查，因為有着明確的法律規範，也就理所當然、無庸置疑。不過，政治人物或國家領導人是否就神聖不可侵犯？還是被調侃反而能夠拉近與普羅大眾的距離？其實也是各說各話難有定論。必須強調的是，處在什麼樣的環境，就要能夠做出相應的調適，畢竟，尊重不同社會的現實與人類社會的多元，更應該是身為人所具備的基本價值。