協助病父自焚被控故意殺人　福建男獲檢方建議緩刑

福建三明市將樂縣一名81歲老人陳水興因病痛難忍產生尋死意願，逼迫長年照顧自己的兒子陳貴平想辦法幫其解脫。在協助父親完成自焚準備後，陳貴平離開現場，之後陳水興自焚身亡。事發後，陳貴平被捕。 將樂縣法院今天（21日）上午9時公開開庭審理陳貴平故意殺人案。出庭公訴人認為，其主觀惡性相對較小，社會危害性較輕，建議對陳貴平判處有期徒刑3年、緩刑5年。

陳貴平在庭審現場。（庭審直播截圖）

檢方指控稱，陳貴平長年照顧年老的陳水興，二人關係融洽，2019年5月7日凌晨，陳水興因多日病痛難忍，產生尋死意願，並跪求陳貴平幫助結束生命，逼迫陳貴平想辦法幫其解脫。陳貴平迫於無奈便向陳水興提議到廢棄的崇泰寺通過自焚結束生命，得到陳水興同意。

及後，陳貴平幫陳水興打包好被子，攜帶裝有汽油的油桶及打火機、電筒，駕車將陳水興載至崇泰寺，將被子鋪在地上，讓陳水興靠牆坐在被子上，再將另兩張被子分別鋪在陳水興背部及前胸處，並在被子上澆汽油。

準備完畢後，陳水興拿出打火機讓陳貴平幫助點火，陳貴平於心不忍並要求陳水興等其離開後再自行點火自焚。後陳貴平帶上汽油桶駕駛電單車離開現場。陳水興被村民發現時已經被焚燒死亡。陳貴平及後被警方找到，經現場詢問後當場承認自己行為。

公訴人：建議減輕處罰 適用緩刑

出庭公訴人認為，陳貴平在陳水興的請求下不但沒有勸阻，反而向其提議自殺的方式、地點，並為其提供便利條件，應認定故意殺人罪，但及後陳貴平未點火，亦未實施任何救助措施就直接離開，這一階段不應認定故意殺人罪。

公訴人又指，陳貴平常年照顧贍養陳水興，陳水興不堪病痛折磨，產生輕生念頭後，積極請求情況下，自身有相關責任，陳水興實施的是為父親創設條件和幫助的行為，沒有實施點火的行為，其犯罪行為應當與嚴重危害社會的故意殺人行為相區別。此外，陳貴平能夠如實供述自己的罪行，屬於自首，可從輕或減輕處罰，適用緩刑。陳貴平在庭審現場對檢方指控無異議，案件將擇期宣判。

（綜合報道）