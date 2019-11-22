【逃犯條例】新華社：凝聚壓倒性正能量與反中亂港勢力鬥爭

反對修訂《逃犯條例》引發的風波已蔓延數月，香港政局動蕩。內地官媒《新華社》周五（22日）再發表時評文章，稱香港的「暴力活動」已經將香港推到了極為危險的境地，呼籲要凝聚「反暴力、護法治、保穩定的壓倒性正能量」，與一切破壞勢力做「堅決的鬥爭」。

11月16日，港大外有人清理路障。（余俊亮攝）

時評稱，香港的「激進暴力犯罪活動」，離不開美西方反華勢力或明或暗的支持。「他們多次高調接見反中亂港頭面人物，為他們撐腰打氣、站台背書，無端指責中國政府和特區政府，為香港亂局火上澆油……美方更炮製所謂『香港人權與民主法案』，持續向暴力分子發出嚴重的錯誤信號。」

時評認為，這一系列「霸道、卑劣、醜陋」的行徑，讓世人更加看清美國反華勢力無視香港民眾安全福祉，存心搞亂香港以遏制中國發展的政治圖謀。時評同時也批評台灣當局是基於選舉利益考量，一再操弄香港議題，煽風點火、推波助瀾，與「港獨」勢力相勾結，企圖搞亂香港，破壞「一國兩制」。

時評又指，「反中亂港」分子主動充當外部勢力馬前卒，不惜犧牲香港社會整體利益和廣大市民安全福祉，包庇縱容暴力，衝擊法治，癱瘓管治，妄想上演港版「顏色革命」，奪取香港管治權，把香港變成外部勢力顛覆內地制度、干擾國家發展的橋頭堡。

11月14日，習近平以國家最高領導人身份，對香港修例風波進行表態，指香港持續發生的激進暴力犯罪行為，是「嚴重挑戰『一國兩制』原則底線」。（新華社）

時評強調，習近平在巴西利亞出席金磚峰會就香港局勢發表的重要講話，為香港止暴制亂、恢復秩序指明了方向、提供了遵循，發出了中央政府對香港止暴制亂工作的最強音。

時評呼籲，所有愛國愛港者應以堅定的鬥爭精神和鬥爭意志，團結香港市民，認清激進暴力犯罪活動的嚴重危害和實質，繼續支持特首林鄭月娥依法施政，支持香港警方嚴正執法，支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子，「邪不壓正。我們相信，有中央政府的堅定支持和全國14億人民做堅強後盾，香港社會必定能弘揚正氣，凝聚起反暴力、護法治、保穩定的壓倒性正能量，使香港亂局早日結束，使『東方之珠』重現光彩。」

（新華社）