【觀察】從「止暴制亂」到「以暴制亂」　蔡英文真的是筆誤嗎

從8月7日的深圳香港局勢座談會，到11月4日中共總書記習近平上海會見香港特首林鄭，再到11月14日習近平在巴西金磚會期間談及對香港局勢的看法，「止暴制亂、恢復秩序」是北京在香港局勢上發出的目前為止最明確的聲音。不過11月17日，台灣總統蔡英文卻「誤」傳政治訊息，將習的「止暴制亂」寫作「以暴制亂」在其個人社交平台發佈。

擁有英國博士學位的台灣總統為什麼會出現這種低級錯誤？是因為手滑筆誤還是另有心思？糾結一字之差並非是要質疑蔡的博士學位水準，而是一字之差背後的政治意圖。

蔡英文Facebook截圖。

11月17日，蔡在她的Facebook上寫道「香港局勢緊張，習近平日前公開對香港議題表態，表示『以暴制亂、恢復秩序』，我們也許很難一起上前線，但至少，我們要站出來為香港發聲。」這條信息發佈的背景是其轉發由台灣本土深綠團體在台舉行的「稱香港，要自由Freedom is not Free」的系列演唱會。蔡發這條訊息的舉動本身並不令人費解，不過是延續其此前只吆喝不出力卻從中漁利的「吃香港豆腐」的操作手法。

其中錯傳中共政治訊息的做法卻值得關注。

蔡在那條訊息中明確點出「習近平日前公開對香港議題表態」應是指11月14日習近平在巴西金磚峰會期間對香港問題的公開表態，顯然蔡注意到了中共在香港局勢上的態度，但緊接着其將習近平公開宣示的「止暴制亂、恢復秩序」寫成習近平表示「以暴制亂、恢復秩序」。從字面意思上即可看出「止暴制亂」與「以暴制亂」差在前面一個字上，但凡略懂漢語詞義的也大概都能判斷出這一字之差背後的天壤之別。

「止暴制亂」是北京針對街頭激進示威者暴力泛化，對香港政府所提出設法平穩局勢的要求，但「以暴制亂」則着重凸顯當權者使用暴力「制止」亂局，針對香港示威者高調宣稱的港警過度暴力執法示威，蔡英文的這招「偷天換日」實則正暗合香港示威者的這一「呼籲」。蔡不僅將北京所稱的「止暴制亂」寫錯，還在這一錯誤措辭之前明確點名是「習近平表示」，此等政治把戲令人為台灣領導人政治素養汗顏。

蔡英文（右）10月與馬紹爾群島共和國總海妮（Hilda C. Heine）（左）會談。（中央社）

蔡以不經意的「障眼法」扭曲北京意圖，在一些人看來，或許這只是蔡一時筆誤，但這個說法真的經得住深究嗎？恐怕並不能使人信服。作為政治人物，蔡自然深諳政治語言的嚴謹性、嚴肅性與敏感性，其本人高深的學術造詣更不可能允許其如此「手不對心」，何況「止暴制亂、恢復秩序」不是首倡，從8月份北京就一直在強調這8個字。

那麼蔡為何要玩弄如此低級的政治把戲？

如文章開頭提到的三次對「以暴制亂」的論述，從中共港澳辦、中聯辦的內部會議闡述，到中共「一號」人物習近平借會見香港特首向外界喊話，再到國際性公開場合的態度宣示，同時將措辭從「最重要的任務」變成了「最緊迫的任務」。一定程度上說，這是北京處理香港修例風波乃至開始整頓香港問題的着手點。

北京在香港問題上一再釋放的信號不僅香港各界人士聽到了，在台灣頻頻借香港議題為自己2020選舉用盡心思的蔡英文也聽清楚了，其明白北京反覆強調這8個字的意圖。現實是這種政治策略對香港局勢似乎也呈現出一個良好的指引狀態，但顯然這不是蔡希望看到的。過去的幾個月，蔡藉助香港議題頻頻發聲，在島內不斷將「今日香港、明日台灣」冷飯熱炒，鼓譟「脣亡齒寒」邏輯從而民調扶搖直上，眼看距離台灣大選不足2個月如果香港局勢迅速平穩下來，蔡英文不僅不能再接着撿槍撿炮，勢必還不得不要去直視台灣島內本身所面臨的問題。因此，從「止暴制亂」到「以暴制亂」更有可能是蔡抹黑北京對港策略的一個拙劣手段。