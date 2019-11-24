【觀察】誰能摘下「台獨」的假面具

國民黨總統提名人韓國瑜於2019年11月18日對民進黨「蔡賴配」提出質疑，因為以往賴清德一向支持台獨及赦扁議題，他要求蔡英文對此發表看法。賴清德當天在Facebook回應，其中的說法和以往他的說法不同，倒是跟蔡英文的說法如出一轍，而這或許是他自稱「務實台獨工作者」的原因。

賴清德說「我是個務實台獨工作者，我的務實反應在三個方向」。而其中最重要的聲明是第一個方向，即「台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，執政後不必另外宣布台灣獨立」。此外，賴清德還「倒打一耙」批評韓國瑜，認為主張「九二共識」的韓國瑜所帶領方向才是使中華民國將真正滅亡。

賴清德（前中）11月1日上午前往台北東湖陪同民進黨立委參選人高嘉瑜（前左）掃街拜票。（中央社）

換句話說，賴清德的確拋棄了他以往「台獨建國」的「幻想」，而「務實地」承繼了蔡英文「暗獨」的「中華民國台灣」的說法。不過賴清德的這個說法，或許原本將他視為「台獨金孫」的深綠台獨支持者並不會願意承認，但他們可能將它當成為了贏得2020選戰的「權宜之計」，也許不用認真計較。

其實如果回顧2019年民進黨總統候選人黨內初選前夕，民進黨黨內大老彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明在2019年1月3日寫公道信，要求蔡英文放棄連任，雖然主要的原因是因為蔡英文執政不力間接導致民進黨在2018年「九合一」大選中慘敗，但另一方面，深綠支持者也意識到蔡英文並沒有真的打算推動「台獨建國」的打算，而是死守着「中華民國台灣」做為「抗中拒絕」的「神主牌」。從這個意義上來說，蔡英文其實是「從明獨走向暗獨」，但這對意欲「台獨建國」的深綠支持者來說，他們會認為民進黨喪失了全面執政的最佳機會，而這個因素也導致後來賴清德在三月份加入初選挑戰蔡英文的「底氣」。

蔡英文執政不力，間接導致民進黨在2018年「九合一」大選中慘敗。（中央社）

不過賴清德後來也在2019年3月投入初選後改變說法，就是目前提到的「三個方向」。而為什麼蔡英文和賴清德從「台獨建國」轉向「中華民國台灣」了呢? 其實最主要的原因還是選舉考量。如果高喊「台獨」，將會使得台灣面臨戰爭的風險，而這會立即流失支持者的選票。換句話說，從贏得選舉的角度來看，他們的確很「務實」，而在贏得選戰之後，他們也會想方設法儘可能地增加未來「台獨建國」的籌碼，即所謂的「壯大台灣」。

原本對所有希望台灣好的人而言，「壯大台灣」是非常正面的詞，但對民進黨來說，所謂的「壯大台灣」的目標，是為了增加未來「抗中拒統」的政治籌碼，而這樣的想法便會導致北京方面的反擊。

國台辦發言人馬曉光。（中央社）

針對蔡英文尋求2020連任的副手賴清德日前的「台獨」言論，中國國台辦發言人馬曉光於11月21日應詢表示，「賴多次妄稱自己是台獨工作者，遭兩岸各界強烈譴責。當前時機下他又跳出來赤裸裸叫囂「台獨」言論，企圖炒作升高兩岸對立，狂妄挑戰台海和平穩定，再次充分暴露其為謀取政治和選舉利益不惜損害兩岸同胞特別是台灣同胞根本利益，也徹底扯下了民進黨當局所謂不挑釁的假面具」。

雖然北京強烈譴責賴清德跟蔡英文，但台灣民眾或許並不了解什麼是「務實的台獨工作者」，因為被賴清德一說，似乎每個熱愛台灣的人都變成「台獨」了。而最能把「台獨」假面具撕下來的，其一是遊走在中美之間的陳水扁在2005年就曾經說過的「任內改國號做不到、做不到就是做不到」。

另一個則是民眾黨主席、台北市長柯文哲，在11月20日出席「i-voter」上線記者會時表示，「那些搞台獨的，兒子孫子全部躲在美國，躲在新西蘭，都是騙子。」批台獨是騙子，向來敢說真話的柯文哲又一次展現了自己的真性情。