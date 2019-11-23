【逃犯條例】人民日報：香港的亂局從頭到尾是美國一手炮製的作品

《人民日報》海外版周六（23日）發表評論文章，繼續批評美國國會眾議院及參議院審議通過《香港人權與民主法案》，直指是「再次證明香港局勢之所以演變至此，美國這只幕後『黑手』罪責難逃」，更稱「梳理來龍去脈不難發現，香港的亂局從頭到尾是美國一手炮製的『作品』」。

文章指，早在今年2月底3月初，時任美國駐港澳總領事就公然指責香港政府修例及「一國兩制」，其後美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧分別會見泛民主派人士等，「美國政客們對香港問題的說法萬變不離其宗，無非是將暴力違法行為美化為『追求自由民主』，將香港特區政府和警察止暴制亂的努力斥為『暴力鎮壓』，將事情歸咎於『香港的自治受損』，最終將矛頭指向中國中央政府」。

反修例示威活動不時出現美國國旗。（資料圖片）

文章批評，美國政客是「昧著良心說瞎話」，只因香港之亂正是其所欲所謀所圖，「為了遂行控制香港、遏制中國的圖謀，美國部分政客的雙重標準，已經到了毫無廉恥的地步」。

文章又表示，有大量證據表明，香港局勢變代的每一個關鍵節點，都有美國在背後推動的痕跡，「有學者指出，美國在香港策動的『顏色革命』，已經到了煽動罷工、癱瘓城市的第六步」、「安插情報人員和有情報功能的『非政府組織』，然後對特定人群洗腦、輸送金錢，找時機發動示威抗議，再將抗議升級為社會騷亂，最終達到癱瘓香港並奪取管治權的目的」。

文章續指，美國長期以「世界警察」自居，幹涉外國事務時言必稱法治、民主、人權，「所行卻是以國內法代替國際法的『長臂管轄』，是經濟制裁、金融戰、貿易戰、軍事戰、『顏色革命』等赤裸裸的巧取豪奪」。文章在最後強調，美國對香港的圖謀不可能得逞，香港背後有強大的祖國，「美國政客們以為在華盛頓拉著風箏的長線扯一扯，就能逼迫中國向美國屈服，真是癡人說夢！」。

（人民日報海外版）