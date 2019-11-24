【觀察】「邊緣人物」基辛格還能為中國發揮餘熱嗎？

當前中美貿易談判搖擺不定，美國會不顧中國反對高票通過涉港法案，美軍艦連日遊弋南海，在美對華多方挑釁的背景之下，中國國家主席習近平11月22日會見了在北京出席2019年「彭博新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum）的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）。

此次會面，習近平首次就中美貿易協議表態，並向外傳遞「中共提出實現民族復興的中國夢，絕不是「霸權夢」。習近平強調，中國沒有準備去取代誰，只不過是讓中國恢復應有的尊嚴和地位，過去半殖民地半封建國家的屈辱決不會重演。

11月22日，國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國前國務卿基辛格。（新華社）

無論從此次會面的安排還是習的講話來看，這都不是一次簡單的禮儀性招待。根據中國官方媒體提供的通稿，參加這次會見的中方官員除了外交系統的中共中央外事委秘書長楊潔篪、外交部長王毅，還有負責經貿工作的國務院副總理、中美經貿談判中方牽頭人劉鶴與國家發改委主任何立峰。

事實上，習近平這次會見的人很多，包括美國前財長保爾森（Hank Paulson）、日本前外相川口順子、瑞士信貸集團全球首席執行官譚天忠等政商人士，但除了新華社發佈的一條會議通稿外，官媒只是單獨推送了習近平與基辛格的對話，可見對其重視程度。

以基辛格在中美之間扮演的政治角色以及在中國政治圈層中的地位，習近平會見這樣一位政治友人似乎並不值得意外。不過，每每基辛格訪華的背景都是中美關係出現變動的時期，此次也不意外。問題的關鍵是，作為一名前美國政要，基辛格究竟在中美關係中扮演着怎樣的角色，其此次訪華又將扮演怎樣的角色。這還要回到這次訪問的時機背景。

中美貿易戰已經持續了相當長時期，伴隨經濟交往的遇冷和政治對立，其負面走向越來越難以逆轉。在這次會面中，習近平首次就中美第一階段貿易協議談判表達了看法，相比美國總統特朗普（Donald Trump）在推特上筆耕不輟地報告中美貿易談判的進展，習的惜字如金更令人關注他對中美第一階段貿易協議的表態。習稱中國希望在互相尊重和平等的基礎上與美國推進第一階段貿易協議。這場貿易戰不是由中國挑起的，中國不願打、不想打也不怕打。他說：「必要的時候不得不打反擊戰，但是我們始終還是在積極爭取着不打。」談及中美關係，習近平稱，中美正處在關鍵當口，面臨一些困難和挑戰。中美雙方應該就戰略性問題加強溝通，避免誤解誤判，增進相互了解。

習近平對基辛格這樣一位前白宮官員吐露其對第一階段協議的態度，講中美戰略溝通，背後的邏輯大概在於在中共領導人的政治人脈裏，基辛格仍被視為能影響中美關係的重要人物。

11月21日，美國前國務卿基辛格在創新經濟論壇上發言。（新華社）

在與習近平的這次會面的前一天，基辛格在2019年的創新經濟論壇上說，希望中美貿易談判能取得成功，因為這是中美之間一場更大規模對話的開端，希望雙方以後能夠開展更多更深層次的對話。並針對所謂的「中國威脅論」稱，中國從自身強大的視角提出發展戰略，不能說是一種威脅。

在美國內部對華情緒展現出空前團結的情況下，基辛格的這番講話對中共來說是難得的政治良言。而事實上，基辛格也確實在扮演着推動中美溝通的橋樑角色。

從1979年那次著名的「基辛格秘密訪華」叩開了中美關閉二十餘年之久的大門，促成了中國的開放和新的戰略性的反蘇中美聯盟的形成，到至今中美中美對抗下基辛格仍然活躍在國際舞台持續其中美戰略互信的呼籲。2018年11月再中美貿易戰持續升級，雙方定下阿根廷習特會前夕，基辛格再次訪華，北京提供了高規格款待。中國國家主席習近平、中國國家副主席王岐山、中央軍委副主席許其亮、中國國務院副總理劉鶴、中國外交部部長王毅等共同在人民大會堂接見這位中國的「老友」。

在基辛格近百次訪華歷程中，其與歷屆中共領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤，到習近平都保持着「老友」的稱呼與關係。無論是從這位知華派政治人物在國際上的影響力，還是曾經的政治情誼，至今中國領導人仍十分看重或是相信基辛格之於中美的重要性。

基辛格在中美之間的確曾起到過習近平所稱的「載入史冊的貢獻」，不過，作為一個已經退出政壇的政治二線人物，基辛格還能擔起中美之間的橋樑作用嗎？或許基辛格的影響力不再，不過越是在中美處於關鍵性的節點，美國國內反華情緒越是鼓譟之時，基辛格的作用也應該越被重視。當然，如果中美要切實解決衝突，只靠基辛格恐怕也不現實了，畢竟，從年齡上說，這已經是一位96歲高齡的老人了。