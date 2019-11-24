【區塊鏈】新華社：區塊鏈不能成為炒作噱頭，陷入「賺快錢」歧途

「區塊鏈」技術近期在內地受到熱棒。官方《新華社》發表評論指出，一些地方出現的「虛火」過旺、操作跑偏等現像不容忽視，區塊鏈不能成為炒作的「噱頭」，發展沒有捷徑可走。

文章批評，有人宣揚「數字貨幣就是區塊鏈」「炒幣獲官方支持」等謬論，熱炒比特幣、歸零幣、空氣幣等。（VCG）

文章題為〈莫要把區塊鏈這部經念歪〉。當中寫道，從區塊鏈居高不下的熱度中，可以感受到企業、機構對區塊鏈技術和產業發展的熱情，但一些地方出現的「虛火」過旺、操作跑偏等現像也不容忽視。

比如，有的人懷著「爆炒心態」、「暴富心理」，採取各種手段花式蹭熱點，安上區塊鏈名號以大肆炒作；有的宣揚「數字貨幣就是區塊鏈」「炒幣獲官方支持」等謬論，熱炒比特幣、歸零幣、空氣幣等。

更有甚者，打著區塊鏈的幌子，包裝出所謂「區塊鏈養豬」「區塊鏈雞肉」「區塊鏈走路」等項目招搖撞騙，行非法集資、傳銷、詐騙之實。「不久前，一款自稱『基於區塊鏈技術開發』的運動APP被有關部門立案調查。給傳銷手段披上『區塊鏈』的外衣，並非個案。」

發展區塊鏈沒有捷徑可走

文章強調，種種「套路」損害公眾利益，更污染區塊鏈行業生態。倘若任由亂象叢生、壞了風氣，讓投機取巧者大行其道、踏實做事者舉步維艱，勢必造成「劣幣驅逐良幣」效應，對行業的健康和長遠發展是很不利的。「好經莫要念歪了，區塊鏈不能成為炒作的噱頭、行騙的招牌，區塊鏈發展更不能陷入急功近利、熱衷賺快錢的歧途。」

文末提到，發展區塊鏈，浮躁是大敵。佔據區塊鏈技術制高點，沒有捷徑可走。「涵養專注研發的定力，保持滴水穿石的韌勁，捨得下打基礎、利長遠的苦功夫，方能把區塊鏈這本經念好。 」