王思聰被多地法院限制消費　中央政法委：只是逾千萬人的縮影

內地萬達集團董事長王健林獨生子王思聰，日前被上海嘉定區法院頒令限制消費，雖然該項限令隨後取消，但王很快又被北京第二中院列為「被執行人」，查封名下房產、車輛及銀行存款；上海靜安法院亦已對其公司發布3項限制消費令。 中央政法委旗下公眾號今天（24日）刊文指出，王思聰被限制消費，只是超過千萬人的一個縮影，再次顯示誠信的重要意義。信任是一個複雜社會的簡化機制，社會誠信體系的建立，代表着更高的治理能力和治理水平。

文章稱，王思聰即便光環纏身，也只不過是創業青年中的一員。在商業經營中產生糾紛，在訴訟中被判敗訴，並非罕見的事。相比於對名人的獵奇、八卦，法院這一系列「常規操作」可能是更有意義的看點。

文章指出，不履行義務當然就要承擔相應的懲罰。法院下達的限制消費令，就是在執行環節中一項非常常見懲戒措施，不按時履行義務的人都有可能收到。如果是惡意逃避執行，有能力還錢卻拒絕還錢，還有更加嚴厲的失信被執行人名單，也就是人們常說的「老賴黑名單」。

文章進一步指，限制消費令和「黑名單」目的一致，就是破解「執行難」。獲得勝訴的判決，卻遲遲無法實現應有權益，是嚴重的不公平。對不履行法律義務的執行人處以從限制消費到拘留、坐牢的懲罰，打通的是通往公平正義的「最後一公里」，維護的不僅是申請人的利益，還有司法的權威；保障的不僅是健康的經濟秩序，更是整個社會的誠信。

文章強調，懲戒各類違法失信行為，是構建社會誠信體系的重要一環。每一次廣受關注的司法案件，都是一次全民法治公開課。希望看到涉案的公眾人物守好底線，成為誠信守法表率，唯有如此才不負「網紅」「大V」之名。

（中央政法委）