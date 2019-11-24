內蒙古召開警示教育大會　通報自治區反腐史上第一大案

落馬1年多後，廳官李建平案被定性為「內蒙古反腐敗鬥爭史上迄今第一大案」。

11月24日，內媒《中國紀檢監察報》刊文稱，內蒙古自治區23日召開全區警示教育大會，觀看警示教育片《迷失初心的代價》。

教育片一開始就介紹了內蒙古反腐敗鬥爭史上迄今第一大案——李建平案。經查，李建平嚴重違反六項紀律和中央八項規定精神，且在黨的十九大後仍不收斂、頂風作案，就在其被留置調查的當天，按照計劃還有一筆巨額資金即將轉入其個人設定的賬戶，由於布控及時未能得逞。

李建平出生於1960年5月，河北霸州人，在呼和浩特市工作近30年，曾任呼和浩特市水務局副局長、黨委書記、局長，2011年轉任呼和浩特市經濟技術開發區黨工委書記。

落馬1年多後，廳官李建平案被定性為「內蒙古反腐敗鬥爭史上迄今第一大案」。（網上圖片）

2018年9月7日，李建平落馬。經過近1年的調查，今年8月22日，內蒙古自治區紀委監委宣布對其「雙開」，通報措辭十分嚴厲：經查，李建平理想信念完全喪失，黨性原則蕩然無存，行為底線全面失守，違反中央八項規定精神，長期占用下屬單位車輛，不如實報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，未經批准多次出入國（邊）境

毫無紀律和法律意識，把分管領域當成「私人領地」，要求下屬公司為私營企業提供辦公場所並進行裝修，把下屬企業當成自己的「錢袋子」和「提款機」，指使下屬國有公司挪用專項資金，在購買住房過程中侵犯國家利益；

長期「亦官亦商」，與不法商人勾肩搭背、沆瀣一氣，大肆非法攫取巨額經濟利益；

生活腐化墮落，多次到境外賭博，造成不良影響。

內蒙古能源建設投資（集團）有限公司原黨委書記、董事長魯當柱。（網上圖片）

《北京日報》旗下的微信公眾號長安街知事報道稱，除了李建平案外，內蒙古官方此次還通報了其他一些落馬官員的案情：

內蒙古能源建設投資（集團）有限公司原黨委書記、董事長魯當柱為謀取個人利益，利用擔任國企主要領導職務的便利，大肆挪用公款，索取和收受他人鉅額財物。

為求仕途順利、逃避責罰，魯當柱在居所內專門佈置了二十多平方米金碧輝煌的佛堂，供奉大小佛像十餘座，早晚燒香拜佛、打坐唸經。

赤峰學院原黨委委員、紀委書記曹熙，在主政赤峰市巴林右旗期間，大筆一揮就給企業違規撥款幾百萬元人民幣等。從地方官員轉任大學紀委書記後，誤認為進入了「保險箱」，不但對自己的違法犯罪行徑毫無悔改之意，還極力偽裝掩飾。

此外，內蒙古自治區供銷合作社聯合社原黨組書記、理事會主任劉金水及原黨組成員、理事會副主任唐利民，自治區公安廳原黨委委員、副廳長趙雲輝，錫林郭勒職業學院原黨委副書記、院長特力更，鄂爾多斯市委原常委、宣傳部長蘇建榮等其他11起不同領域、不同層級的典型腐敗案件也在通報剖析之列。