自稱中國間諜男子被揭是詐騙犯　內媒：與政治騙子蔡英文一拍即合

澳洲傳媒早前報道指，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang，音譯），上月已叛逃到澳洲尋求政治庇護，王立強稱曾奉命協調網軍干預台灣大選，亦有參與2015年銅鑼灣書店事件，以及滲透香港的大學校園。 上海市公安局靜安分局23日（上周六）晚發布情況通報，稱王立強並非特工，而是涉嫌詐騙罪的在逃人員。 多家內媒今天（24日）都轉載一篇由公眾號「有理兒有面」撰寫的文章。文中指出，王立強是配合蔡英文抹黑後者選舉對手，「蔡英文拿王立強做文章，抹黑韓國瑜，為自己拉選票！而王立強把自己炒熱，才有利用價值，雙方可謂一拍即合！」

王立強向澳洲多間傳媒講述其經歷。（網頁截圖）

文章稱，蔡英文為選票無所不用其極，陳同佳「反送台」大戲還沒落幕，又迫不及待地蒐羅一個詐騙慣犯抹黑競選對手，手法實在拙劣。不知是澳媒有意配合還是「無心插柳」，兩者非常默契地上演一齣大戲，還沒等劇情走熱，上海靜安公安分局的通報「讓蔡英文的洋相又傳遍了大江南北」。

靜安公安分局的通報稱，2019年4月10日，王立強前往香港。文章指出，王立強去香港的原因很簡單，「詐騙界的老司機終於做了一票大的，王立強詐騙了460餘萬巨款，當然要選擇一個對他來說安全的地方隱匿，而香港就是一個最佳的選擇！因為香港和內地及很多國家、地區都沒有《逃犯條例》，是公認的『逃犯天堂』！」

文章認為蔡英文與王立強互相利用，顯示蔡選情已十分危險。（資料圖片）

文章進一步分析，認為蔡英文一貫與港獨勾連，此次以反修例為名，企圖與「港獨」合流對抗大陸，而選擇在香港區議會選舉前一天拋出這一「重磅新聞」，可謂一箭雙雕，既能為自己大選造勢，又能夠抹黑大陸，為香港反對派爭奪民意。

不過，文章認為蔡英文「顯然是沒有做足功課」，「她這位一貫擅長欺騙民眾、裹挾民意的『政治騙子』，這次找到了一個『刑事詐騙犯』，真是當騙子遇到了騙子，到底誰騙誰呢？」認為這顯示蔡的選情已十分危險，到了「慌不擇路」的地步，各種下三濫手段紛紛上陣。

文章最後指，民進黨一貫如此，為選情毫無底線。回想15年前，陳水扁為大選，甚至上演震驚中外的「被槍擊案」，如今蔡英文完美複製陳水扁的競選套路，但「民進黨還用這種老把戲，能騙得了誰呢？」

（公眾號「有理兒有面」）