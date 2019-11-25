人民日報連續刊文　強調中國制度的優勢

官媒《人民日報》11月25日刊發署名「任平」評論文章稱，「中國制度」具有強大生命力，任何時候任何情況下都要堅定中國特色社會主義道路自信。

中共總書記習近平主政以來，被認為未推動中國特色社會主義制度更加完善等發揮了重大作用。（AP）

按中共官媒的署名習慣，「任平」諧音為「人民日報評論」的「任平」，比起代表「人民日報重要評論」的筆名「任仲平」，因無「重要」二字，規格和分量都有所降低。

文章指出，全國政協成立70年來有影響力重要提案評選表彰名單近日公布。「請政府明定10月1日為中華人民共和國國慶日」「儘快實行每週五天工作制」……100件被表彰提案，或聚焦經濟社會發展重要問題，或關注群眾普遍關心的民生問題，充分表明協商民主的重要價值，彰顯中國社會主義民主政治的獨特優勢。

文章稱，這為觀察中國國家制度和國家治理體系提供了一個獨特視角：「我們的制度能夠把各方面智慧和力量凝聚起來，形成海內外中華兒女心往一處想、勁往一處使的強大合力。正如黨的十九屆四中全會所指出的，中國特色社會主義制度和國家治理體系，是具有強大生命力和巨大優越性的制度和治理體系」。

其實，《人民日報》已連續數周刊登關於「中國制度」的評論文章。

一周前的11月18日，《人民日報》在題為《中國製度為何具有顯著優勢》的文章中稱，北京大興國際機場國際航線正式通航，也從一個側面展現出中國強大的治理能力和制度優勢。

文章表示，「獨特的制度優勢讓中國實現一項項偉大成就」「中國製度因高效贏得讚賞」「中國的治理體系和治理能力在現代世界中具有相當的競爭力」……現在，世界上越來越多的人開始探尋中國發展背後的制度優勢。

11月11日，《人民日報》在題為《「中國制度」的深厚歷史底藴》一文中指出，近年來，許多國家紛紛「向東看」，希望探尋中國鉅變的「發展哲學」，解開中國奇蹟的「制度密碼」。

文章稱，正是在中國共產黨成立後，中國人民和中華民族才找到了實現民族獨立、人民解放和國家富強、人民幸福的正確道路。

文章表示，特別是中共十八大以來，以習近平為核心的黨中央推進全面深化改革，推動中國特色社會主義制度更加完善、國家治理體系和治理能力現代化水平明顯提高，為推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革發揮了重大作用。