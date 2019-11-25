【人權法案】人民日報：國際法不容美國對香港事務指手劃腳

美國國會日前通過《香港人權與民主法案》，法案已經交付總統特朗普（Donald Trump）簽署或否決。 官媒《人民日報》25日（周一）發表署名「鐘聲」的評論文章稱，美國企圖以一國國內法干涉他國內政，既無視人權，更遑論民主。這種蠻橫的霸權干涉行徑，暴露了美國一些政客踐踏國際法和國際關係基本準則、粗暴干涉他國內政的真面目。

美國國會日前通過《香港人權與民主法案》，法案已經交付總統特朗普簽署或否決。（視覺中國）

文章題為「國際法不容美國對香港事務指手劃腳」，指聯合國憲章的宗旨和原則在國際法中具有舉足輕重的地位。其中，主權平等、不干涉內政等原則已經成為當代國際關係基本準則。身為國會議員的美國一些政客，美化暴力犯罪，公然背信棄義，無視國際公約的原則，拿公開承諾當兒戲，既挑戰了國際秩序，也帶來了極大的風險。

文章稱，對國際法和國際規則的肆意踐踏，是發展之災，動亂之源，文明之殤。回顧歷史，美國肆意干涉他國內政劣跡斑斑，眾多發展中國家和地區深受其害。在經濟全球化時代，這種干涉他國內政的惡劣行徑損人害己。

文章最後指，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。中方絕不會在事關國家和民族長遠利益的重大原則問題上讓步，也絕不容忍外部勢力在香港問題上為所欲為。

（《人民日報》）