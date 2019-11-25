外匯局跨境金融區塊鏈服務平台擴展至17省　助中小企業融資

國家外匯管理局副局長張新近日表示，為協助中小企業跨境融資，外匯局已經於今年3月22日推出跨境金融區塊鏈服務平台（以下簡稱跨境區塊鏈平台），並率先在7個省（直轄市）、14家法人銀行試點。日前，該平台再次擴展至17個省（直轄市、自治區）。

外匯局於今年3月日推出跨境金融區塊鏈服務平台，日前該平台再次擴展至17個省（直轄市、自治區）。（資料圖片）

截至11月20日，平台累計完成應收帳款融資放款金額折合82.14億美元（其中人民幣62.75億元），服務企業共計1590家，其中中小企業佔比約70%。自願自主加入平台的法人銀行達160多家，約佔全部辦理外匯業務銀行的1/3。據了解，該平台也是目前唯一一個中央國家機關在國家互聯網信息辦公室進行備案的區塊鏈平台。

張新指出，在傳統貿易融資模式下，中小企業跨境應收帳款質押融資存在一定障礙。外匯局在跨境領域探索使用區塊鏈技術搭建信息共享平台，提升融資效率，即以「出口應收帳款融資服務」和「企業跨境信用信息授權查證服務」為切入點，推動搭建監管部門、銀行、企業等廣泛參與的跨境區塊鏈平台。

據介紹，跨境區塊鏈平台屬於「區塊鏈+跨境金融服務」，利用人民銀行下屬的中鈔區塊鏈技術研究院自主研發的區塊鏈底層技術，通過建立銀企間端對端的可信信息交換和有效核驗、銀行間貿易融資信息實時互動等機制，實現資金收付、質押物憑證、融資申請、放款等在內的多種信息共享，進行融資業務流程優化再造，便利銀行快速準確辦理企業融資項目審核和信貸授信查證，助力緩解中小企業融資難、銀行風控難問題。

（《經濟參考報》）