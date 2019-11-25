以名貴特產謀利　中紀委發通報稱4217人被處理　茅台五糧液遭點名

24日（周日），中央紀委國家監委通報整治黨政領導幹部、國企管理人員利用名貴特產特殊資源謀取私利問題階段性成效。 通報中提到，各級紀檢監察機關在全國共查處利用名貴特產、特殊資源謀取私利問題2848個，處理4217人。 其中，移送司法機關749人，給予黨紀處分2009人、政務處分1161人，組織處理449人，誡勉307人，通報曝光典型問題856個。

通報顯示，貴州省面向全省通報茅台集團原董事長袁仁國案件情況，查處黨政領導幹部、國企管理人員以茅台酒謀取私利等問題167宗，處理180人。(資料圖片)

在通報中的「高檔酒」、「定製酒」部分，茅台、五糧液被點名。通報顯示，貴州省面向全省通報茅台集團原董事長袁仁國案件情況，查處黨政領導幹部、國企管理人員以茅台酒謀取私利等問題167宗，處理180人，取消514家違法違規經銷商的茅台酒經營權。

茅台酒在安徽省查處的相關案件中再次出現。通報顯示，安徽省紀委監委查處並通報了省地質礦產勘查局原黨委書記、局長用公款購買年份茅台酒用於公務接待問題，以及安糧集團原黨委書記、董事長用公款購買50箱茅台酒用於公務接待問題。

同時，四川省發現黨員幹部及其親屬參與產品經營問題線索57條，已督促24人退出股份或終止經營，查處了宜賓市國有資產經營有限公司原董事長張輝干預插手五糧液系列酒經銷權等違紀違法問題。

在通報中的「高檔酒」、「定製酒」部分，五糧液也被點名。（視覺中國）

除此之外，新疆查處利用職權或職務影響大肆收受玉石斂財、低價買進高價賣出和田玉賺取巨額差價、為非法開採和田玉提供便利等突出問題109個，給予黨紀處分、政務處分108人，移送司法機關處理44人。 西藏查處了自治區就業局原負責人用公款購買冬蟲夏草用於贈送禮品等問題。

銀保監會兩幹部收受紀念幣

通報還首次披露了其他案件案情。 例如銀保監會重點整治領導幹部和監管幹部收受監管或服務對象紀念幣（鈔）、優惠辦理銀行卡等金融「土特產」問題，查處了兩名局級幹部收受航天紀念鈔和紀念銀幣問題。 除此之外，上海市對全市煙草市場開展集中摸排，查處出售市場營銷煙牟利等突出問題，對市煙草專賣局市場營銷中心兩名負責人給予黨紀處分、政務處分。 黑龍江省哈爾濱市煙草專賣局營銷管理處原處長朱某因利用職務之便違規投放緊俏捲煙收受錢物受到留黨察看二年、行政撤職處分，被降為科員並調離營銷崗位。

今年以來，整治領導幹部利用名貴特產特殊資源謀取私利問題受到各級紀委監委的重視。年初，十九屆中央紀委三次全會工作報告作出要求，要整治領導幹部利用名貴特產類特殊資源謀取私利行為。

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