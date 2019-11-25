雲南省委原書記秦光榮被訴　曾公開發表違背「全面從嚴治黨」言論

雲南省委原書記秦光榮涉嫌受賄一案再有新進展。據官方通報，該案現已由國家監察委員會調查終結，移送最高人民檢察院審查起訴。最高人民檢察院經指定管轄，於2019年10月9日交由四川省成都市人民檢察院審查起訴。 近日，成都市人民檢察院已向成都市中級人民法院提起公訴。

秦光榮在主動投案前，其兒子和老下屬紛紛被「處理」。（VCG）

成都市人民檢察院起訴書指控：秦光榮利用擔任雲南省委常委、副省長、省委副書記、省長和省委書記等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物，應當以受賄罪追究其刑事責任。

2019年5月9日，中央紀委國家監委宣布，雲南省委原書記秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。時至9月26日，中央紀委國家監委稱，已對秦光榮嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

經查，秦光榮理想信念喪失，背棄初心使命，毫無黨性原則，對黨不忠誠不老實，做兩面人，公開發表與全面從嚴治黨要求相違背的言論，履行主體責任失職失責，徇私干預紀檢監察工作，嚴重破壞黨的組織路線，扭曲用人導向，大搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受私營企業主安排的度假旅遊；在組織函詢時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項；大肆收受禮品禮金，違規干預和插手礦產資源轉讓；特權思想嚴重，追求個人名利和物質享受，貪圖奢靡享樂，生活腐化墮落，家風敗壞，對配偶子女失管失教，縱容親屬利用其職務影響謀取私利；毫無紀法意識，與不法私營企業主沆瀣一氣，肆無忌憚聚錢斂財，大搞權錢交易，在職務晉升、企業經營等方面為他人謀利，並非法收受財物，對任職地區的政治生態造成嚴重破壞，對黨的事業和形象造成嚴重危害。

秦光榮嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

秦光榮是中共十九大後第三名投案自首的原省部級官員，前兩人是河北省政協原副主席艾文禮，河南省人大常委會黨組副書記、副主任王鐵。