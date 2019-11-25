【區議會選舉】胡錫進：建制派民意基本盤仍在　並沒「重大改變」

昨天（24日）舉行的區議會選舉為本港選舉史寫下新一章，民主派屬取得壓倒性大勝，取近逾8成議席，反觀建制派多名競逐連任的立法會議員均「落馬」，只能獲得不足兩成議席。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進刊文指，香港建制派不要氣餒，內地的公眾尤其要在這個時候鼓勵愛國愛港的那些人。香港並不是「反對派」和西方宣揚的那樣民意出現「重大改變」，建制派的民意基本盤仍在。

建制派多名競逐連任的立法會議員均「落馬」，只能獲得不足兩成議席。有市民得知部分選區結果後慶祝。（香港01）

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胡錫進表示，雖然「反對派」獲得多數席位，但是這次建制派的實際得票率約41%，非建制派約57%，只是大多數區的投票比較平均，累計下來造成「反對派」獲得席位上的優勢，這是選舉人制「贏者通吃」的典型案例。

他強調，民意是最重要的，香港的激進示威持續，美國和西方的反華勢力「卯足了勁」挺反對派，很多人預測香港的中間選民全倒向了泛民，但4比6格局在席位背後的實際票數中得到保持。

胡錫進認為，區議會本來是相當於「街道辦」的民生機構，其選舉本來與政治扣得沒那麼緊，建制派區議員候選人很多善於辦實事，容易在這個層面當選。但是這一次經過反對派和西方輿論的動員，區議會選舉被高度政治化，一些選民把它當成選立法會，甚至當成「公投」了，這衝擊建制派在區議會選舉中的選情。

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「國家如此強大，香港的事情最終翻不了天」

胡錫進續指，選舉的大氛圍不利，很多建制派的選民受到巨大壓力，但實際投票情況沒能突破香港4成對6成的政治格局，香港並不是「反對派」和西方宣揚的那樣民意出現「重大改變」，建制派的民意基本盤仍在。

他認為，必須鼓勵愛國愛港的港人，鼓勵建制派，這是國家認真面對香港現實問題的基礎，也是進一步改進工作的抓手和支點。「國家如此強大，香港的事情最終翻不了天，大家對此應當有充分的信心。止暴制亂的形勢仍很嚴峻，香港實際存在的問題一要正視，二要實事求是地加以解決。但是信心是第一位的，團結是最重要的，客觀、冷靜、全面的認知最有利於幫助香港在風雨中堅毅前行。」